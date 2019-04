Afronta el reto

A dos días de que inicie la temporada 2019 del beisbol de Triple-A, Edwin Rodríguez, manager de los Chihuahuas de El Paso, dijo que sabe que llega a un equipo de tradición ganadora en apenas cinco años de existencia y que este año no va a ser diferente ante el reto grande que tiene en sus manos.

“Esta es una franquicia que desde que comenzó, comenzó ganando y yo creo que este año no va a ser la diferencia. Tenemos a un buen núcleo de jugadores, jóvenes y talentosos”, dijo Rodríguez ayer sobre el campo del Southwest University Park.

En relación al reto que representa el hecho de que el equipo suma cuatro títulos divisionales, dos de Conferencia y uno de Liga, el manager puertorriqueño dijo que “cuando uno está exhibiendo sus habilidades, ya sea como jugador o como dirigente a este nivel, de eso es que se trata, buscar retos y eso es lo que impulsa a uno a prepararse para cada juego, prepararse para la temporada”.

Agregó que eso es parte de lo que les gusta a los managers en este nivel, “pero yo creo que con la plantilla que tenemos, jugadores talentosos y jóvenes, vamos a hacer un buen papel durante toda la temporada”.

A partir de mañana serán cinco meses de jugar prácticamente todos los días para los peloteros de los Chihuahuas, algo que Rodríguez considera no es fácil y donde el papel del cuerpo técnico es relevante para mantener alto el ánimo del equipo.

“Con una temporada larga, obviamente vamos a tener altas y bajas, pero eso es parte del cuerpo técnico, que cuando estemos en baja mantener el ánimo de los muchachos y que se concentren, se enfoquen en que sus habilidades pueden ponerlas todos los días al frente de los fanáticos. Ya que es una temporada de cinco meses, me atrevería a decir que ninguna otra disciplina deportiva dura tanto y es tan extenuante física y mentalmente, estar preparado para 140 juegos, así que eso parte del cuerpo técnico, que esos muchachos estén enfocados día a día a que puedan exhibir sus habilidades todos los días en todo momento”, señaló el nuevo manager de los caninos.

Para mañana ya se tiene designado a Jerry Keel como el pitcher abridor, pero además el manager adelantó casi a la mayoría de los jugadores que conformarán el orden al bat.

“La alineación en sí todavía estamos barajeando la posición dónde van a estar bateando, pero hasta el momento Jerry Keel va a ser el lanzador iniciador, Urías estaría de primer bate, Josh Naylor de segundo bate, Ty France de tercero, Austin Allen el receptor va a ser el cuarto, José Pirela va a ser el quinto, Michael Gettys estaría de séptimo, bueno hasta ahí porque hay unas cuantas variantes”.