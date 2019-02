Afirma Brizio que VAR trae más beneficios

Toluca, Edomex.- El presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, alabó la utilidad del Video Assistant Referee, ya que entiende que las críticas son hacia la aplicación del sistema y no a la tecnología.

“Quisiéramos que todo funcionara de acuerdo a un cuadernito, pero el tema es el producto como tal y la operación de los árbitros. Estamos muy satisfechos, pero hay que seguir en capacitación y reglamentario, es un tema de práctica.

“Lograr una comunión entra VAR y central, vamos muy bien y los detalles a arreglar, se trabaja en los momentos del partido, donde pensamos que hubo un error. La lucha, la encomienda, la tenemos clara y vamos por buen camino en el ajuste de la tecnología con el manejo humano”, expresó.

El VAR ha desatado la polémica por el mal uso que le han dado los colegiados, como Jorge Antonio Pérez Durán al anularle un gol legítimo a Toluca en la visita a Chivas o los múltiples errores de Fernando Guerrero, quien fue suspendido temporalmente.

Durante la conferencia de prensa en la FMF se presentaron las cifras hasta el momento, cuando se han disputado 43 partidos del Clausura 2019 en la Liga MX. Un total de 248 jugadas han sido revisadas por los miembros del VAR: 64 penales, 60 expulsiones, 120 goles y 4 incidentes no vistos por los árbitros.

En 16 ocasiones los árbitros han ido a la cabina, 8 para revisar expulsiones, 6 en penales y 2 en goles. En 11 ocasiones se modificó la decisión.

“La evolución del VAR nos va dando la experiencia, no se piensa en otra tecnología, no en este momento. El ojo de halcón es bueno, pero muy caro y las jugadas son muy pocas en relación al costo. Estamos pensando en que la evolución del VAR nos haga minimizar el grado de error.

“De todos los equipos, puede haber alguna queja, pero el producto VAR es una cuestión que viene a beneficiar a la justicia deportiva”, mencionó Brizio.

El dirigente de los colegiados expresó que seguirán capacitándose.

“Las quejas no han sido contra el VAR, son contra decisiones arbitrales. El VAR como producto ha funcionado bien y es aceptado por los equipos”, dijo.