Afila ‘La Fiera’ sus garras

Previo al duelo de esta noche contra el FC Juárez, el equipo León estuvo ayer por la tarde en las instalaciones del Complejo Bravos donde realizó futbol recreativo.

Tras una práctica de hora y media, el club del bajío se retiró a su hotel de concentración, encabezado por el entrenador mexicano Ignacio Ambriz.

Al final del entrenamiento el jugador ecuatoriano Ángel Mena Delgado habló de lo que espera para el enfrentamiento de hoy.

“Sabemos que estos partidos son definitorios, así que venimos con todas las ganas, la ilusión de poder llevarnos la clasificación”, comentó el mediocampista de los ‘Panzas Verdes’.

León arribó a Ciudad Juárez con plantel completo, destacando nombres como el del propio Mena, Joel Campbell, Rodolfo Cota, José Juan Macías, Walter González y el juarense Luis Montes.

“En el futbol en estos momentos no hay que menospreciar ningún torneo y para nosotros obviamente significa mucho poder conseguir la Copa, así que estamos conscientes de lo que nos estamos jugando; venimos todos para que, al que le toque jugar, se mate dentro de la cancha para conseguir ese triunfo”, mencionó el futbolista sudamericano.

Pese a no tener garantizada su participación como titular en el juego de hoy, Mena enfatizó en que los 11 que estén en la cancha saldrán en busca del mismo objetivo de los que se quedan en banca o en tribuna.

“No sé si voy a jugar, pero repito, al que le toque jugar hará lo mejor posible para que el equipo pueda funcionar y ganar”, dijo el número 13 de León.

Con respecto a la poca participación que tuvo el semestre pasado con su antiguo club, Cruz Azul, el futbolista originario de Guayas, Ecuador, señaló que fue un tema que pasó por la confianza.

“Todo pasa por el tema de confianza, el poder tener minutos a todo jugador le genera en eso, las cosas van por buen camino, no solo para mí, sino para todo el equipo y eso es muy bueno”, expresó.

El pasado domingo, en actividad de la Liga MX, el León derrotó a domicilio tres goles por uno a los Pumas de la UNAM, con lo que llegó a 17 unidades y se ubicó en el tercer lugar de la tabla general.

“Nosotros acá no priorizamos nada, queremos conseguir y llegar lo más lejos posible en los dos torneos”, concluyó.