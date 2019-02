Aficionado de Pumas piensa modificar tatuaje de ‘Nico’

Ciudad de México— El aficionado de los Pumas de la UNAM que logró ser tendencia en redes sociales por haberse tatuado a Nicolás Castillo, actual jugador de las Águilas del América, habló en una entrevista para ESPN y mencionó los probables cambios que le hará a su tatuaje por la llegada del delantero chileno al acérrimo rival de su equipo.

“Nico lo que no tiene es palabra. Yo al tatuaje, si decido hacerle un cover, si decido renovarlo, es cortarle la cabeza, simplemente por hablador”, explicó Eric Gómez para ESPN.

“El tatuaje me lo hice en noviembre en un partido en Monterrey y fue como un grito de desesperación. Así se lo hice saber a Nico para que se quedara y se identificara con los colores”, dijo el aficionado auriazul.

Sin embargo, para sorpresa de la afición felina y en particual para Eric, Nico Castillo regresó al futbol mexicano para vestir la playera del odiado rival de los Pumas. En automático comenzaron las burlas, los memes y las palabras en contra de la imagen que llevaba en su brazo derecho. Muchos cuestionamientos surgieron a través de las redes sociales que el mismo Eric responde.

“La situación con Castillo no es ni rencor ni odio, simplemente lo que me causa molestia es que lo que habla deja mucho que desear, porque lo que hablas con la boca lo tienes que sostener ya sabemos con qué y Nico lo que no tiene es palabra”.