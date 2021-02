Afición deberá esperar

Marco Tapia / El Diario

“En este momento no”, dijo ayer Guillermo Cantú, director deportivo de los Bravos del FC Juárez, en relación con la existencia de la autorización para que el equipo juarense pueda tener un número limitado de aficionados en su estadio para el juego del próximo miércoles 3 de marzo contra los Rayados del Monterrey, correspondiente a la jornada 9 de la Liga MX.

Hace dos semanas, cuando se anunció que el estado cambiaría a semáforo en amarillo, surgió el rumor de que el equipo juarense podría contar con aficionados para el partido ante Mazatlán del viernes 19 de febrero, lo cual al final no sucedió. En estos días, una vez más se destaparon los rumores en ese mismo sentido, pero ahora apuntaron hacia el juego contra los Rayados, que será apenas el tercero que los Bravos disputen en su estadio.

Sin embargo, Cantú explicó que para poder tener aficionados en las gradas y estar en condiciones de anunciarlo públicamente, primero requieren cuatro autorizaciones, tanto de autoridades gubernamentales como de la Liga MX e incluso de la UACJ como administradora del estadio.

“Tenemos mucha ilusión de poder contar con aficionados, pero requerimos de cuatro autorizaciones, el OK del estado, el OK del municipio, el del estadio por la UACJ y el OK de la Liga. Podemos tener los tres primeros, pero si la Liga dice no, pues no lo podemos hacer. Necesitamos ese OK”, declaró el directivo de la escuadra fronteriza.

Cantú comentó que el regreso de la afición a los estados es precisamente todos los equipos tratan de hacer, pero al igual que en el torneo pasado, depende del color del semáforo, así como de las autoridades reguladoras locales, es decir, del Municipio y el Estado.

“Esto para que podamos pensar en abrir para un cierto porcentaje y empezar un proceso y pruebas para ver si podemos incrementar ese porcentaje. Por eso tenemos contacto cercano con las autoridades, estamos pendientes y nos han recibido muy bien”.

Si bien en este momento la respuesta a un posible ingreso de aficionados para el próximo partido es no, Cantú dijo que continúan en pláticas con las autoridades correspondientes para tratar de acelerar ese proceso y tener pronto el visto bueno, pues ha sido difícil no contar con gente en las gradas.

“Claro que tenemos el deseo y la esperanza de meter público, pero también habría una certificación del proceso para llevarlo a cabo, esperando que la liga autorice los protocolos y venga a certificar. La ventaja que tenemos es que es al aire libre y con el 30 por ciento de aforo se cumple con la sana distancia. Después, tendríamos que elaborar las directrices y la comunicación para quienes podrán entrar.

Jugar sin afición en las gradas ha afectado muchísimo al equipo, señaló Cantú, tanto desde el punto de vista deportivo como el económico.

“No es lo mismo jugar sin afición, en lo económico ha sido un duro golpe, hemos perdido un dineral. Cierto, no somos los únicos, pero no es algo que teníamos planeado y nos ha puesto en jaque en muchos sentidos. Las familias también lo han resentido, desde luego los que han perdido la vida… ha sido algo muy duro”.

Finalmente, Guillermo Cantú envió un mensaje a la afición juarense, a la que extrañan y esperan ver pronto en las gradas del ‘Benito Juárez’.

“Desde hace un año lo venimos diciendo, extrañamos que ya estén en el estadio, pero que nos sigan apoyando porque el futbol está hecho para jugarse con aficionados”.

Próximo juego en casa

FC Juárez vs Monterrey

Clausura 2021 J-9

Miércoles 3 de marzo

6:00 pm, estadio O. Benito Juárez

TV: TV Azteca, TUDN

Siguientes juegos en casa

Fecha Rival

Marzo 12 Pumas

Abril 2 Cruz Azul

Abril 9 San Luis

Abril 14 Tigres*

Abril 30 Toluca

(*) Pendiente de la jornada 5

En el torneo Apertura 2020 se habló de la existencia de un ‘Protocolo de Retorno de los Aficionados a los Estadios’, que dejaba en claro que son las dependencias federales, estatales y municipales las que decidirán en qué momento se les permite a los clubes la apertura de sus inmuebles.

Algunos puntos, que coinciden con lo que se ha implementado en los juegos de Mazatlán, son los siguientes:

1. Habrá filtros para ingresar al inmueble, en los que se tomará la temperatura; quien tenga más de 37.5 grados centígrados no entrará.

2. Se repartirá gel antibacterial ahí mismo, y cubrebocas a quienes no porten uno.

3. Los boletos serán vendidos de forma electrónica.

4. El personal de seguridad hará revisiones a los aficionados de manera aleatoria.

5. Se distribuirá al público en el estadio de manera que haya una distancia prudente entre cada uno (1.5 metros).

6. Los patrocinadores no podrán hacer regalos al público.

7. No se permitirá el acceso a menores de 12 años.

8. No se dará acceso a grupos de animación, y quedan prohibidas las banderas, trapos, trompetas y otros artefactos que se utilizan para animar al equipo.

9. No se podrá fumar en el estadio.

10. El aforo permitido estará sometido a cambios, en caso de que el color del semáforo en la entidad se modifique.