Afecta clima a arquero

Debido a un golpe de calor que sufrió en el primer día de competencia, Mario Alberto Rodríguez, arquero de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, finalizó en la séptima posición en el primero de dos controles que se realizó en el Comité Olímpico de la Ciudad de México, el fin de semana anterior.

Esta fue la primera evaluación que se llevó a cabo para conformar la selección nacional mexicana que asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

“Lamentablemente el primer día de actividad sufrí un golpe de calor y no me fue tan bien como esperaba. La temperatura que había, que llegó a marcar arriba de los 30 grados centígrados, me afectó”, comentó.

Para la segunda jornada Mario Alberto pudo recuperarse en el round robin y finalizó con una suma de 688 puntos (de 720 posibles) para quedar en el séptimo lugar del evento.

“Vamos en camino, no está nada perdido. En tres semanas se efectuará el segundo control en Monterrey y espero alcanzar el objetivo”, declaró el único arquero que representa al estado de Chihuahua en este selectivo nacional.

Solamente los cuatro mejores competidores serán parte del equipo mexicano que asistirá a la justa continental.

“Todavía tengo oportunidad, la puerta está abierta para calificar. Lo bueno es que son dos controles y en Monterrey las cosas serán distintas”, aseguró.

Para determinar a los cuatro representantes del conjunto nacional se van a sumar las puntuaciones de los dos controles.

El arquero originario de Cuauhtémoc fue convocado por la Federación Mexicana de Tiro con Arco (FMTA) para ser parte de la preselección nacional mexicana que se prepara para participar en la citda justa, en Lima, Perú.

Rodríguez Parra obtuvo su derecho de ser parte de esta preselección luego de los resultados que logró en el clasificatorio del Campeonato Nacional de Exteriores 2019, que se celebró en el Comité Olímpico Mexicano.

El joven arquero, quien es pupilo del entrenador Alejandro Ávila de la Vega, comenzó su trayectoria en este deporte en 2012.