Advierte La Volpe sobre Gallos peligrosos

Metepec, Edomex.- Los equipos que juegan sin presión son muy peligrosos y por eso Ricardo La Volpe, técnico del Toluca, no ve a Querétaro como un rival al que puedan vencer fácilmente.

Los Diablos Rojos, que están a 4 puntos de la zona de Liguilla, visitarán hoy a los Gallos Blancos, escuadra que marcha en el penúltimo lugar de la tabla y que tiene cuatro derrotas en siete partidos como local.

“Cuando un equipo no va por algunos objetivos juega sin presión, entonces cuidado con eso. Segundo; me imagino que todos los jugadores van a querer decir a Víctor Vucetich que se quieren quedar para el año que viene, también es difícil por eso”, comentó La Volpe.

“Entonces no hay partido fácil, los partidos hay que saber manejarlos con inteligencia, hacer bien las cosas, como se hizo el pasado domingo, y creo que es donde el equipo tiene que demostrar que no fue un espejismo, jugamos bien y entonces hay que seguir demostrando si estamos por un buen camino”.

La Volpe aseguró que el estilo de juego que busca para su equipo es el mismo en cada partido, sin fijarse si son locales o visitantes.

El DT escarlata confirmó que a la baja por suspensión de William Da Silva se sumó la de Fernando Tobio, quien tiene una sobrecarga muscular.

“William es un jugador muy importante, un ‘cinco’ con buena pegada, estoy hablando muchísimo con (Antonio) Ríos que en mi forma de pensar, mis ‘cincos’ tienen que saber jugar al futbol, saber distribuir”, señaló.