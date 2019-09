Adrenalina sobre el hielo

Gracias a su hermano conoció este deporte y, también, gracias a él supo que podía probar suerte con el equipo Rhinos de El Paso, donde actualmente juega, pero es debido a su habilidad sobre el hielo que Cristopher Méndez Pimentel forma parte de la Selección Juvenil Mexicana de hockey sobre hielo.

Anoche el jugador mexicano de 20 años, estuvo en el Events Center del Coliseo de El Paso para defender los colores del equipo mexicano en el primero de dos partidos amistosos que este fin de semana sostendrán contra los Rhinos.

Méndez, oriundo de la Ciudad de México, recordó que fue hace cinco años que se involucró en este deporte de contacto.

“Fue hace cinco años, mi hermano fue el que inició, o sea, él empezó primero con esto, después me agradó el deporte y todo lo que veía y me animé a meterme a entrenar”, dijo.

Durante un partido amistoso que su hermano vino a jugar contra los Rhinos, los entrenadores paseños le echaron el ojo y lo invitaron a jugar, después Cristopher supo que él también podía venir a probar suerte con los Rinocerontes, lo hizo, se quedó y ahora juega su primera temporada con los fronterizos.

-¿Cómo te has sentido con los Rhinos?

“Me he sentido bien, la verdad que la competencia está dura, hay muchos jugadores muy buenos, pero me he sentido muy bien”, responde el jugador de 1.82 metros y 78 kilogramos.

Y agrega que para este año los Rhinos han armado una vez más un equipo fuerte, con muy buenos jugadores, con los que defenderán el bicampeonato de la Copa Thorne de la Liga de Hockey de los Estados del Oeste.

Apoyado desde las tribunas del Events Center por su familia, Cristopher comentó que esta serie de dos juegos contra los Rhinos de El Paso será interesante y dura, pues también la Selección Mexicana cuenta con buenos jugadores, algunos de ellos en equipos extranjeros.

-¿Qué crees que hace falta en México para que este deporte tenga más afición?

“Apoyo, un poco más de apoyo, que nos hagan más publicidad, porque hay gente que no sabe nada del hockey, no saben ni que existe, entonces van luego… por ejemplo, donde yo entreno es una plaza comercial, entonces va la gente, ve se emociona y bueno, bien que mal, la gente va sabiendo de que trata eso, pero yo siento que es eso, publicidad más que nada.

-¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?

“Sinceramente a mí el contacto es lo que más me gusta, la adrenalina de entrar al hielo y jugar, es increíble”, finalizó.