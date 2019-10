Adquieren Gigantes a Williams

Nueva York.- Los Jets de Nueva York enviaron al defensive lineman Leonard Williams a los Gigantes en un canje por una selección de tercera ronda del Draft del próximo año y una de quinta del Draft de 2021, dijo ayer una persona enterada del trato.

Williams fue la sexta selección general de los Jets en 2015 y fue elegido para el Pro Bowl en su segunda temporada, pero nunca alcanzó el nivel que se espera de un jugador de primera ronda del Draft. Registra 17 capturas en su carrera, pero ni una sola en siete partidos de la presente campaña.

La persona habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato dado que ninguno de los dos equipos ha anunciado el acuerdo.

Williams se convertirá en agente libre al final de la temporada. La selección de quinta ronda que los Jets están recibiendo a cambio podría terminar siendo de cuarta si los Gigantes firman una extensión de contrato de Williams.

Williams no deberá esperar mucho para enfrentar a su exequipo: los Jets reciben a los Gigantes el 10 de noviembre.