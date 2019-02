Admite Nadal estar listo para Abierto Mexicano

Acapulco, Guerrero—Aunque Rafa Nadal ha tenido algunas molestias en la mano y hasta hoy pudo entrenar, admitió que está listo para debutar mañana en el Abierto Mexicano de Tenis 2019 ante Mischa Zverev.

“Todos los partidos son siempre complicados, Mischa es un jugador agresivo que tiene un juego un poquito fuera de lo típico, es un jugador incómodo y veremos que voy a estar preparado para aceptar que quizá no sea el día con las sensaciones perfectas, pero es un día para salir e intentar de la mejor manera posible.

“Hoy es el primer día que he entrenado desde que he estado aquí, van pasando cosas que uno no puede controlar, ocurren y están fuera del control de uno mismo. Espero que la energía del público me ayude a encontrar ese nivel”, comentó el número dos del mundo, quien el año anterior se bajó del AMT por una lesión en el muslo y no debutó ante su compatriota Feliciano López.

El español elogió la carrera de David Ferrer, que dirá adiós a torneos internacionales en el Abierto Mexicano y con quien ha hecho equipo en Copa Davis.

“David además de una gran persona es un jugador que ha conseguido una regularidad y un nivel altísimo con el trabajo diario y con una superación para llevar el juego al límite de las posibilidades, es difícil encontrar un ejemplo más positivo para los jóvenes a nivel de profesionalidad”, reconoció.