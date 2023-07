Admite Mohamed que jugadores no estuvieron a la altura

Antonio Mohamed admitió que Pumas no jugó un buen partido ante Mazatlán porque estuvieron erráticos, además de que muchos elementos del plantel no estuvieron a la altura, a nivel individual.

"No fue nuestro mejor partido y eso está claro, estuvimos muy erráticos en los pases, no logramos jugar en bloque y eso lo resintió el equipo. No fue bueno para nosotros, nos tiene que servir de aprendizaje porque fue de un alto grado de dificultad", explicó en conferencia de prensa al término del partido donde empataron sin goles ante el cuadro morado.

"Vamos a insistir en lo que venimos haciendo, hoy no estuvimos individualmente a la altura, el futbol se trabaja en equipo, pero también tiene individualidades, tenemos que evaluar y ver por qué no rendimos cómo venimos haciéndolo. Ver lo positivo y corregir lo negativo".

El "Turco" pidió a la afición universitaria que no pierda la ilusión porque todavía queda mucho por corregir.

Mohamed mencionó que uno de sus mejores hombres fue César Huerta y dijo que lo que más rescata de este encuentro fue que mantuvieron el cero atrás.

"Lo único positivo es que mantuvimos el cero en el arco y de ahí hay muchas cosas por corregir, y el mensajes a la gente es que no pierda la ilusión porque todavía nos queda mucho por trabajar y recorrer", mencionó.

"Somos un equipo que está en formación, llevo seis partidos, sabíamos que nos íbamos a enfrentar un bloque bajo, hay que aprender a jugar con esos espacios, no perder la pelota y tener más paciencia para manejarla, para no dar la sensación que dimos hoy".

Por su parte, Ismael Rescalvo, técnico de Mazatlán, afirmó que su equipo no salió solo a defenderse y las mejores opciones de gol fueron de ellos.

"Si bajamos a defender fue por la calidad del rival y cuando hicimos eso nos sentimos cómodos, el punto no sólo es por el resultado, por no recibir gol, por sumar fuera de casa porque al final la sensación es que por la cantidad delanteros que puso el rival, aunque no quieras te va a metiendo en esas posiciones, pero nos hemos defendido muy bien", detalló.