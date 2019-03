Admite Mayweather errores en su vida

Ciudad de México.- Con 50 peleas de forma invicta, el expúgil estadounidense Floyd Mayweather Jr. habla de forma amplia sobre algunos pasajes de su vida, y admite que no es perfecto.

El boxeador en retiro charló en el programa de Talk Asia de CNN International en Tokio y comentó sobre su infancia, su riqueza y sus hijos.



Mayweather acerca de su legado

“No soy perfecto. He cometido errores en mi vida, pero cuando todo ha sido dicho y hecho, sólo Dios puede juzgarme. No hay nada que no le daría a mis hijos. Lo importante en la vida no es cuánto dinero ganes, sino cuánto dinero puedes invertir y aumentar, y la clave es hacer que tu dinero trabaje para ti”.



Sobre sus ganancias y su asociación con la riqueza

“Sólo sé que he trabajado muy arduamente, y he hecho inversiones inteligentes. Es por eso que aún soy capaz de llevar el mismo estilo de vida que tenía mientras estaba compitiendo dentro del cuadrilátero. Trabajo duro, entonces creo que debo tener las cosas más refinadas”.



Sobre su récord de invicto 50-0 en el boxeo

“Me siento muy bendecido más allá de todo. Tengo un gran equipo detrás de mí. Realmente creí en mí mismo, creí en mis habilidades, creí en mi talento. Y lo más importante es creer y el trabajo extremadamente duro”.



Sobre pelear en Japón por primera vez

“Siempre ha sido una de mis metas. Salir de Estados Unidos y competir como un profesional haciendo lo que amo hacer –Y eso es entretener. Como amateur, pude hacerlo en diferentes países. Pero como profesional, las 50 peleas fueron en América, porque estaba en el lado a. Y aún ahora, sigo en el lado a. Pero todo se trata de la emoción y del entretenimiento. Amo Japón, amo a la gente”.



Sobre crecer boxeando

“Nada era más importante que boxear. Si mi papá no me llevaba al gimnasio de boxeo, lloraba hasta que alguien me llevara. Amaba el olor de los guantes de boxeo. Quería tener una guarda, quería ponerme botas de boxeador, quería meterme al ring”.



Sobre cómo se moldeó por su infancia tumultuosa

“Muchas veces, cuando estás en esa situación, lo único que ves es eso. Mi papá estuvo en prisión por una conspiración de drogas. Mi mamá era drogadicta... pero aún así yo la amaba incondicionalmente. Todavía amo a mi papá incondicionalmente, porque mi papá salió a tomar oportunidades para poner comida en la mesa para su familia”.

Talk Asia es producido por CNN Vision y la entrevista amplia con Mayweather estará siendo retransmitida en diversos horarios y canales televisivos.