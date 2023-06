Admite Diego Cocca que necesitan ayuda

Ciudad de México.- Diego Cocca dio sus primeras declaraciones tras ser destituido como entrenador de la Selección Mexicana.

Pocas horas después de anunciarse su salida del combinado tricolor, el estratega argentino reveló que se va triste por la poca paciencia que se le tuvo a su proyecto, además de decir que la Selección nacional necesita "mucha ayuda" para mejorar su camino.

"No me arrepiento, es verdad que estaba en un proyecto muy bueno, respaldado, pero yo quiero mucho este país, si hubiera sido la Selección de otro país con todo respeto lo hubiera dudado muchísimo, pero esa era mi intención, estoy triste por no poder ayudar a la Selección desde dentro, necesita mucha ayuda.

"Estamos convencidos de que empezamos encontrar los caminos para ayudarlos pero en cuatro meses es imposible, nosotros queríamos transformar la imagen de la Selección, el nivel de la Selección y estamos convencidos que íbamos por el buen camino, son decisiones que tomaron desde otro lugar", dijo Cocca en entrevista con Azteca Deportes.

"Estamos convencidos de que estamos construyendo algo, habíamos bajado el proyecto, habíamos bajado la edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de cinco o seis entrenamientos con los jugadores nada más y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos. Estamos convencidos de que con tiempo y paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo y esa paciencia", agregó.

El DT argentino únicamente duró 129 días al mando del equipo mexicano, pues luego de los malos resultados en Nations League y el pobre funcionamiento del equipo fue relevado del cargo, en el que ahora entrará Jaime Lozano.

Cocca reveló que fue Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, quien se encargó de informarle la decisión de que ya no sería más el técnico de la Selección.

"Hoy a la mañana vino Sisniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejamos de ser el cuerpo técnico de la Selección. Ante esas decisiones no hay mucho que hacer, hablamos con los jugadores, les explicamos, yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó. No es que nos vayamos, no es que dudemos, al contrario, fue una decisión por parte de la Federación la cual hay que respetar, pero la verdad estoy triste, por lo que siempre vengo manifestando, queríamos formar parte de la Selección".