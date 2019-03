Adiós Liguilla

Los Bravos de Juárez sufrieron su segunda derrota en casa con lo que prácticamente están fuera de la Liguilla del Ascenso MX, al caer 1-0 ante los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Ante un equipo sin derecho a ascender el cuadro fronterizo no supo descifrar el planteamiento y terminó por sentenciar su futuro en el Torneo Clausura 2019.

Con el tropiezo Bravos se quedó estancado en el lugar 13 de la tabla general, con un total de 12 puntos.

“Por supuesto que estoy dolido de estar en esta situación, no era lo que yo esperaba, lo que yo quería: me siento en deuda y lo que falta del campeonato hay que cerrarlo de la mejor manera y esperar a ver qué pasa”, comentó el entrenador Gabriel Caballero en la conferencia de prensa al finalizar el partido.

Al minuto 28 Bravos generó una jugada con bastante dosis de peligro, en un encuentro muy interrumpido por las constantes faltas de ambos equipos.

Gabriel Hachen filtró un pase a Mauro Fernández, quien llegó a línea de fondo y puso la esférica en el corazón del área chica, en busca del atacante brasileño Rafael Ramazotti, pero los defensas se batieron en la línea de meta para evitar el desaguisado.

El cuadro de los Correcaminos abrió el marcador con el gol en pelota parada de Daniel Amador, al minuto 39.

Amador sacó disparo de pierna zurda, unos seis metros fuera del área grande, en una zona favorable para su perfil.

En su viaje a puerta, la esférica fue desviada levemente por uno de los jugadores de Bravos que estaba en la barrera y Enrique Palos apenas tocó la pelota y no pudo evitar que se incrustara en el ángulo superior izquierdo.

Para la parte complementaria, Flavio Santos puso la jugada del partido con una vistosa chilena dentro del área grande, que el cancerbero Humberto Hernández se tuvo que emplear a fondo para evitar el gol del empate.

Por una falta bastante dura sobre Claudio González, al 79’ de acción, José Rodríguez vio la tarjeta roja, con lo que dejó con un hombre menos a Bravos, y puso en serios predicamentos al entrenador Caballero, ya que es quien más cumple con la regla de los minutos de jugador menor en el cuadro fronterizo.

A Bravos le faltan 253 minutos para cumplir con la regla de minutos de jugador menor.

Durante el partido, por una buena cantidad de minutos hubo una trifulca en el graderío, por la que fue necesaria la intervención de la Policía municipal que resguarda el orden en el juego.

Firmada la derrota, los aficionados de Bravos no tardaron en hacer sentir su molestia con el equipo a través de comentarios en las redes sociales en los que criticaban el accionar del cuadro fronterizo y otros que piden la salida del mismo directivo Álvaro Navarro y del propio timonel Caballero.