Adiós León… hola Everton

Con la promesa de que un día regresará al equipo con el que fue campeón varias veces en el futbol mexicano en los 11 años que ahí jugó, el juarense Luis Montes se despidió el lunes por la noche de los Panzas Verdes de León y de su afición, en un homenaje que la directiva le brindó al medio tiempo del partido contra los Rayos del Necaxa.

El nuevo destino del mediocampista fronterizo está en Viña del Mar, Chile, donde jugará con el Everton.

“Les aseguro que volveré”, fue la frase con la que Montes dijo adiós a la afición reunida en el Estadio Nou Camp, al tiempo que en las gradas se formaba un mosaico con un enorme número 10 en color blanco.

Luis Montes llegó a las fuerzas básicas de los Tuzos del Pachuca cuando era muy chico y tiempo después jugó una temporada en la Primera A con los desaparecidos Indios de Juárez. Regresó a la organización del club hidalguense, que en el 2011 decidió cederlo a los Panzas Verdes.

Con el cuadro del Bajío, ‘El Chapo’ Montes consiguió el ascenso al máximo circuito en el 2013.

“El mejor momento sin duda fue el ascenso”, declaró el jugador de 36 años de edad a través de un video transmitido por las pantallas del estadio.

También como parte del homenaje que le brindó el León, exhibieron en la cancha los tres campeonatos de Primera División y la Leagues Cup que el fronterizo ganó con los felinos. Además, los jugadores lucieron una playera con la leyenda ‘Xsiempre capitán’, así como la fecha del adiós, 16/01/2023.

Como parte de la bienvenida, este martes el club chileno publicó en sus redes sociales un video donde el ‘Chapito’ Montes está solo en el estadio Nou Camp y es ayudado por el personaje Gokú, de la caricatura Dragon Ball Z, para ‘teletransportarse’ a su nueva casa, el Estadio Sausalito del Everton, que pertenece al Grupo Pachuca, lo mismo que el León.

“Llegó el momento ‘Chapito’, así es la vida de un saiyajin. Llegaste a este lugar, ganaste muchas batallas y luchaste con honor. Cumpliste tu misión en este estadio”, dice la voz de Gokú. “Gracias Gokú, tú me has enseñado todo lo que sé, gané muchas batallas y hoy me voy feliz. Estoy listo”, responde Montes.

“Aún tienes mucha fuerza para combatir y ahora lo harás en otro lugar. Te espera la armadura oro y cielo, verás la Ciudad Jardín a la orilla del mar, ¿estás listo? Es hora de la teletransportación. Te mando un kamekameha”, añade el personaje.

En su primera experiencia fuera de México, el futbolista juarense podría debutar el próximo domingo contra la Universidad Católica en la jornada inaugural del futbol chileno.

Conózcalo

Nombre: Luis Arturo Montes Jiménez

Equipo: Everton

Posición: Mediocampista

Fecha de nac.: 15 de mayo de 1986

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 36 años

Estatura: 1.66 m

Peso: 67 kg