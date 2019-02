Adeuda Ramazotti compensación

El jugador Rafael Ramazotti, quien fue presentado el lunes como el refuerzo ‘bomba’ de los Bravos de Ciudad Juárez tenía contrato firmado con el equipo Hougang United de la liga profesional de Singapur, por lo que ahora el club asiático demanda una compensación económica.

A través de un comunicado de prensa publicado en su página oficial (http://www.hgfc.com.sg), la directiva del Hougang expuso la situación.

En el documento que titula: ‘Rescisión del contrato de Rafael Ramazotti’, el equipo anunció la anulación de la relación de trabajo con el futbolista brasileño que tenía vigencia del primero de enero del presente año al 31 de diciembre del 2020.

Contactado a su teléfono celular, Juan Carlos Talavera, presidente de Bravos, remitió a El Diario con Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del club, para que hablara del tema por ser la persona que realiza las negociacones y podría explicar a detalle lo que acontece.

Durante el día y hasta el cierre de esta edición, Navarro Garate no atendió las llamadas hechas a su número personal.

Marco Antonio de Almeida, representante de Ramazotti, aseguró que más allá del disgusto del equipo Hougang United, debido a que el futbolista sudamericano decidió no seguir con dicho club, no hay nada raro.

“No hay ningún problema, está todo resuelto y no hay ningún detalle que deba preocuparnos”, declaró De Almeida.

Insistió en que todo estaba resuelto, pero que de todas maneras ya tenían tomadas sus previsiones.

“Ellos (Hougang United) no pueden sacar una noticia así sin fundamento legal y jurídico, no lo pueden hacer. La documentación del jugador ya está en México”, comentó.

El oficio detalla que poco después de llegar a Singapur, el 10 de enero del 2019, Ramazotti solicitó la rescisión de su contrato por escrito al club, el 21 del presente mes.

La misma fue aceptada el 22 del mes en curso por el comité de administración del equipo siempre y cuando el delantero brasileño hiciera entrega de una compensación al club.

“Podemos confirmar que las circunstancias de su rescisión no tienen nada que ver con el club. Por lo tanto y de acuerdo con las estipulaciones de su contrato, el jugador está obligado a pagar una compensación sobre la cual aún no se ha dirigido de la debida manera con nosotros. Lo anterior se dio a conocer en junta del 24 de enero del 2019”, expuso el club.

El documento también señala que el 27 de enero del presente año Ramazotti abandonó súbitamente junto con su esposa y su hija el apartamento rentado del club.

“Tenemos razones para creer que partió de Singapur. Lo anterior a pesar de que el 28 de enero del 2019 le notificamos por escrito que debe llegar a un acuerdo extrajudicial sobre las condiciones de su compensación”, se lee en el escrito.

Ese día -lunes 28-, Ramazotti llegó a un hotel de esta ciudad junto a su esposa e hija, alrededor de las 15:00 horas y fue presentado por el FC Juárez, a las 19:00 horas.

El conjunto asiático aseveró que el futbolista profesional que decidió no cumplir con sus obligaciones contractuales le ha fallado injustamente.

“En defensa de nuestros derechos a una compensación por parte de Rafael Ramazotti, el club tomará enérgicas medidas ante las autoridades locales por su incumplimiento de las condiciones de su contrato”, puntualiza el comunicado firmado por el Comité de Administración del citado equipo.

Según el reglamento de la FIFA al tener dos contratos firmados, se le estaría castigando de dos a cuatro meses, teniendo que pagar una multa. El actual club (Bravos FC Juárez) tendría que ayudarle con ello.



OTROS CASOS EN EL EQUIPO

En enero de 2016 luego del campeonato que obtuvo en la Liga de Ascenso de la mano de Sergio Orduña, en el Apertura 2015, el club fronterizo anunció la contratación del defensa mexicano Lampros Kontogiannis.

Debido a problemas con el equipo Melgar de Perú, club en el que fue campeón, Bravos tuvo que dar marcha atrás a su contratación.

Un año después, en agosto de 2017, contrató fuera del draft al portero Guillermo Iriarte, que llegó procedente de Lobos LUAP y jugó como ‘cachirul’ en el cuadro local.