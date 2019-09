Adepto de la adrenalina

A los tres años se subió por primera vez a una motocicleta. Desde entonces Tre Fierro se ha mantenido activo en el motocross, disciplina en la que ha logrado los campeonatos nacionales en el 2018 y 2019.

Fierro, nacido en El Paso en el año 2000, recuerda que el gusto por este deporte lo heredó de su padre, que también corría en cuatrimotos.

“Mi papá empezó en cuatrimotos y le gustaron más las motos, entonces de ahí empecé y no lo he dejado desde entonces”.

-¿Qué es lo que más te gusta cuando estás arriba de la moto?

“Creo que me deja expresar todo, como soy, todo lo que trabajo. Es un deporte muy demandante y me gusta que se pueda ver lo que entrenas en la moto”.

A un lado de su caballo de acero, Fierro explica que tuvo que ganar ocho de 16 carreras para lograr el campeonato nacional y fue en Guadalajara donde finalmente conquistó dicho título, después de haber competido en diferentes ciudades de México como Culiacán, Navojoa, Morelia y Mazatlán, entre otras.

Este año, también empezará a correr en las competencias nacionales de los Estados Unidos, mientras toma parte en el Campeonato Comex Motocross Chihuahua 2019 que se celebra en el Parque Extremo Don Bull de esta frontera que anteayer llevó a cabo su quinta fecha.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para Tre, pues este año se quebró dos veces la clavícula, una de esa apenas una semana antes de otra competencia.

“Fue difícil, porque una de las veces fue en la cuarta fecha y a la siguiente semana tenía que correr. Me operaron al día siguiente de la caída, empecé terapia y pude correr una semana después”.

Cada caía, cada accidente es un momento difícil, confiesa el paseño, pero aclara que cuando es algo que se quiere mucho no es difícil salir adelante, “mantuve eso en mi mente y nunca me di por vencido”.

-A pesar de esos accidentes, ¿por qué sigues en este deporte?

“Por las emociones del día de la carrera y llegar con todos tus amigos y que te echen porras y todo el apoyo”.

-¿Hay alguna carrera en especial que más recuerdes?

“Sí, en Estados Unidos corrí una carrera que se llama Monster Energy Cup y creo que fue la más divertida porque fue en un estadio con todos los profesionales y me escogieron para esa carrera y estuvo muy buena”.