Adebayo, preocupado por su futuro cuando regrese la NBA

Associated Press

Bam Adebayo cree que podría haber más lesiones de lo normal a partir del mes próximo, cuando la NBA reanude sus actividades. Se exigirá más a los cuerpos de los jugadores, después de un largo período sin jugar.

Pero el pívot de Miami tiene otras preocupaciones. Una en específico apunta a los riesgos financieros.

Adebayo confirmó que está entre los cinco jugadores que han pedido a la NBA garantías de protección en caso de una lesión castastrófica cuando la campaña se retome en una extensa propiedad de Disney cerca de Orlando, Florida. Esos basquetbolistas tienen contratos de novato que expiran pronto y esperan firmar extensiones de más de 100 millones de dólares.

“Todo lo que dijimos fue: ‘Miren, todos queremos extensiones y queremos asegurar que al ir a la burbuja estaremos seguros y no nos lesionaremos’”, dijo Adebayo. “Si nos lesionamos, que tengamos un respaldo, una reserva que asegure que nos paguen”.

Adebayo indicó que él, Donovan Mitchel del Jazz, Jayson Tatum de los Celtics, De’Aaron Fox de los Kings y Kyle Kuzma de Los Lakers se reunieron con el Sindicato la semana pasada. Tienen la esperanza de que la Liga asuma la mayor parte del gasto de lo que podría ser una costosa política sobre las futuras de esos jugadores.

La directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores de la NBA Michele Roberts se dijo optimista de que habrá alguna decisión que satisfaga a los jugadores.

“Aún están en curso las conversaciones con la Liga pero no hay duda de que Bam y otros en la misma situación están preocupados”, dijo Roberts a The Associated Press. “Son problemas que son parte del mundo en el que vivimos. Debido a las circunstancias singulares estamos trabajando con la Liga para asegurarle a Bam y otros jugadores que estarán protegidos”.

El costo de este tipo de pólizas por tres meses –que cubrirán el período desde que los jugadores lleguen al complejo de Disney-ESPN hasta el término de la Final de la NBA– podría llegar a los 400 mil dólares por jugador, le dijo a la AP una persona con conocimiento de las conversaciones. La persona habló en condición de anonimato debido a que los detalles no han sido revelados.

Adebayo manifestó la intención de jugar cuando reinicie la temporada de cualquier forma. Agregó que él Mitchell, Tatum, Fox y Kuzma hablarán más a fondo sobre el tema.

“Nuestra meta al final es jugar”, dijo Adebayo. “Entonces no quiero que nadie piense ‘si no me dan el seguro no van a jugar”. No, queremos jugar. Ése es el punto”.