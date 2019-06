Acusan a Neymar de violación; padre dice que es trampa

Río de Janeiro.- Un documento de la Policía brasileña menciona que una mujer no identificada acusó a Neymar de violarla en París el mes pasado. El padre del futbolista calificó el incidente como una ‘trampa’ contra su hijo.

El documento obtenido por The Associated Press ayer indica que el incidente ocurrió el 15 de mayo a las 8:20 de la noche en un hotel.

La mujer acudió a la Policía el viernes en Sao Paulo.

Los representantes de Neymar no respondieron a consultas por comentarios, pero su padre y agente Neymar dos Santos negó que el jugador del Paris Saint-Germain hubiera cometido un delito, en una entrevista televisiva.

“Este es un momento complicado. Si no podemos mostrar la verdad de inmediato, será como una bola de nieve. Si tenemos que mostrar los mensajes de Neymar en WhatsApp y las conversaciones con esta dama, lo vamos a hacer”, dijo Neymar dos Santos a TV Band.

La mujer asegura que ella y el delantero se encontraron en Francia tras intercambiar mensajes en Instagram. La mujer declaró a la Policía que un representante de Neymar, llamado Gallo, supuestamente le compró pasajes a París y le hizo una reservación de hotel.

Añadió que Neymar llegó aparentemente borracho al hotel.

La mujer describió a la Policía que ellos “se tocaron mutuamente, pero que en un momento dado Neymar se puso agresivo y, con violencia, tuvo relaciones sexuales contra el deseo de la víctima”.

El documento también señala que la mujer se fue de París dos días después y que no presentó una denuncia en París debido a que estaba alterada. El documento dice que la mujer deberá someterse a pruebas médicas como parte de una investigación.

Neymar se encuentra en Brasil para disputar la Copa América que arranca el 14 de junio.