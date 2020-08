Acuerdan jugadores de la NBA reanudar temporada

Kissimmee, Florida.- La decisión de los Milwaukee Bucks de no participar en un partido de playoffs en protesta por disparos a Jacob Blake por parte de la policía en Kenosha, Wisconsin, que llevó a la NBA a posponer tres juegos el miércoles, no conducirá al final de la postemporada de la liga, según personas con conocimiento de la situación, informó The Washington Post.

Los jugadores de los 13 equipos que aún quedan en la burbuja de la NBA en Disney World, se reunieron ayer miércoles por la noche y este jueves por la mañana para discutir si reanudar el juego o cancelar los playoffs, que están programados para mediados de octubre. Después de una reunión de jugadores a las 11 a.m., que se desarrolló al mismo tiempo que una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores de la NBA, los jugadores decidieron continuar jugando.

Había tres juegos programados para este jueves, pero se espera que estos juegos se pospongan a medida que los jugadores de la NBA superen las crudas emociones compartidas por muchos jugadores y entrenadores tras los disparos a Blake.

Si los jugadores hubieran optado por no reanudar los juegos, probablemente habrían sumergido a la NBA y a la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto en una prolongada disputa laboral. Las dos partes aún tienen que llegar a un acuerdo que regule los términos de la próxima temporada, y es posible que un cierre del reinicio de este verano haya desencadenado un cierre patronal, dados los miles de millones de ingresos perdidos causados por la pandemia del nuevo coronavirus.