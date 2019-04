Acuerda Walton con los Kings

Luke Walton será el nuevo entrenador de los Kings de Sacramento, apenas un día después de dejar a los Lakers de Los Angeles luego de tres temporadas de saldo negativo, informó a The Associated Press una persona con conocimiento directo del acuerdo el sábado

Walton, de 39 años, fue despedido el viernes por los Lakers después de finalizar la campaña con récord de 37-45. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que no se ha finalizado el acuerdo. Se prevé un anuncio formal en los próximos días.

El gerente general de Sacramento Vlade Divac despidió el jueves a Dave Joerger después de que el entrenador ayudó a desarrollar a los jóvenes Kings para convertirlos en aspirantes a playoffs antes de concretar la 13ra temporada consecutiva con saldo negativo de la franquicia.

Los Kings terminaron 39-44, a nueve juegos de un lugar en la postemporada después de permanecer empatados en el octavo sitio de la Conferencia Oeste hasta el último partido antes de la pausa del Juego de Estrellas.