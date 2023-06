Acude al llamado

Denzell García, mediocampista de los Bravos de Juárez, fue convocado a la Selección Mexicana Sub 23 que competirá en los Juegos Centroamericanos El Salvador 2023 a partir del próximo miércoles.

Desde ayer, García estará concentrado con el Tri menor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y este domingo 25 viajarán al país centroamericano para jugar el día 28 contra República Dominicana y el domingo 2 de julio ante El Salvador.

PUBLICIDAD

La semana pasada, Denzell fue parte del equipo Sub 23 que realizó una gira de dos partidos amistosos por Europa donde se midió a España y Francia. García vio acción en los dos partidos e incluso contra los galos portó el gafete de capitán.

México es dirigido por Gerardo Espinoza y en este torneo forma parte del Grupo A junto a República Dominicana y los anfitriones.

Tanto el partido del miércoles 28 como el del domingo 2 de julio están programados para dar inicio a las 8:00 pm, tiempo de Juárez, y ambos se jugarán en el Estadio Nacional Las Delicias de Santa Tecla.

“La verdad que me siento muy feliz, muy contento, agradecido por la oportunidad, agradecerle también al cuerpo técnico que me da la oportunidad de poder jugar y poder mostrarme para este llamado”, declaró Denzell a principios de este mes cuando se encontraba concentrado con los Bravos y fue llamado al Tri Sub 23 para gira europea.

De 19 años de edad y originario de San Blas El Fuerte, Sinaloa, Denzell se unió a las fuerzas básicas de Bravos en noviembre de 2019, cuando tenía 16 años, y su debut en Primera División se dio en la Jornada 13 del Clausura 2022 contra el América en el Estadio Azteca.