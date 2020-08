Aceptan reto

Associated Press

Danny Smith cumplirá 67 años en medio de esta temporada de la NFL alterada por la pandemia, una edad que ha puesto al coordinador de equipos especiales de Pittsburgh en mayor riesgo de sufrir daños por el coronavirus.

Sin embargo, tomarse un año sabático de precaución este año no le habría sentado bien a Smith.

“Nunca se me hubiera ocurrido. Hombre, no hago nada más que entrenar futbol. No tengo ningún pasatiempo”, dijo Smith esta semana. “Me han puesto muchos apodos en este negocio, pero ‘gato doméstico’ nunca ha sido uno de ellos, y yo no soy de los que se quedan en casa sin hacer nada”.

El coraje y la perseverancia siempre han sido parte de la ética de este deporte. Aun así, 67 jugadores de la Liga ejercieron su derecho negociado colectivamente y optaron por no participar en la temporada 2020 por razones de salud.

Hasta la fecha, ningún miembro del cuerpo técnico de ningún equipo ha anunciado la intención de no participar. La mayoría de los entrenadores de la Liga son al menos dos décadas mayores que los jugadores que dirigen, incluso con la reciente tendencia de contratación de entrenadores en jefe más jóvenes y con mentalidad ofensiva. La brecha entre el mayor de los entrenadores y el más joven de los jugadores alcanza el rango de 50 años.

Para muchos de los profesores más experimentados del deporte, entrenar futbol americano es todo lo que siempre han querido hacer.

“No hay forma de que me excluyan”, dijo el entrenador en jefe de los Vikingos de 64 años, Mike Zimmer, y agregó: “Nosotros, los entrenadores que estamos en estas áreas de alto riesgo, entendemos lo seguro que es realmente este edificio. Donde debemos tener cuidado es cuando salimos del edificio. También he hablado con los entrenadores sobre muchas de estas cosas. Creo que nos encanta hacer lo que hacemos tanto que es importante para nosotros”.

Dijo el coordinador defensivo de Dallas, Mike Nolan, quien tiene 61 años: “Nunca pensé en dejar de venir. Ésa era una opción como jugador, pero nunca la vi como una opción de entrenador”.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el riesgo de enfermedad grave por Covid-19 aumenta con la edad. En beisbol, los Mellizos de Minnesota decidieron sacar a dos entrenadores asistentes, Bob McClure, de 68 años, y Bill Evers, de 66 años, fuera del estadio esta temporada por preocupación por su salud y los reasignaron temporalmente hasta que pase la pandemia.

Otros dos entrenadores asistentes de Grandes Ligas, Ty Van Burkleo (Cleveland) y Willie McGee (San Louis), tomaron cada uno su propia decisión de quedarse en casa. McGee lo hizo después de que 18 miembros de la organización, incluidos 10 jugadores, fueran diagnosticados con casos confirmados de coronavirus.

Algunas afecciones médicas subyacentes también pueden aumentar el riesgo. El estrés del trabajo ha provocado más que algunos problemas de salud para los entrenadores en jefe de la NFL a lo largo de los años. El actual coordinador ofensivo de Zimmer, Gary Kubiak, tuvo que renunciar como entrenador en jefe de Denver debido a problemas de salud. El entrenador en jefe de Tampa Bay, Bruce Arians, ha sufrido tres formas de cáncer. Esta misma semana, el entrenador en jefe de Washington, Ron Rivera, anunció que le habían diagnosticado una forma tratable de cáncer de piel.

ESPN informó la semana pasada que al menos nueve entrenadores de la Liga dieron positivo por Covid-19 este año. Tres entrenadores en jefe, Sean Payton (Nueva Orleans), Doug Pederson (Filadelfia) y Anthony Lynn (Los Angeles Chargers), han hecho público su diagnóstico.

“Me siento muy cómodo con nuestros protocolos ahora que me he acostumbrado a ellos”, dijo Arians, que tiene 67 años. “Tuvimos una semana de reuniones de personal donde revisamos los protocolos, cómo enseñar con un cubrebocas puesto y todas las cosas que vamos a hacer de manera diferente. Estoy muy, muy cómodo con eso. En cuanto al campo, mantendré un cubrebocas y probablemente un escudo solo para uso personal, y entrenar como yo siempre he entrenado”.

La edad promedio de los actuales entrenadores en jefe de la NFL es de 49 años, y seis de ellos tienen más de 60: Pete Carroll de Seattle (69), Bill Belichick de Nueva Inglaterra (68), Arians (68), Zimmer (64), Andy Reid de Kansas City (62) y Vic Fangio de Denver (62).

Entre los coordinadores primarios, 14 de ellos en la Liga ya tienen más de 60 años. Eso no incluye a Romeo Crennel, de 73 años, entrenador en jefe asociado de Houston.

En la época de Covid, el aumento del riesgo para la salud no ha sido la única carga adicional para los miembros mayores de la fraternidad de entrenadores de la Liga. La temporada baja fue totalmente virtual, por supuesto, y algunos de los protocolos a prueba de virus han agregado una capa adicional de tecnología para una generación que tomó sus portapapeles y silbidos por primera vez cuando el término ‘zoom’ estaba reservado para una jugada relámpago o tal vez una ruta de pase.

“He aprendido mucho”, dijo Smith, “y voy a dar crédito a nuestra gente de tecnología aquí en los Acereros de Pittsburgh. Pudieron enseñarme y ponerme en orden con algunas de las situaciones de tecnología que nos pusieron este año. Son un grupo especial, los aprecio y no puedo agradecerles lo suficiente”.