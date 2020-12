Aceptan Mineros cambio de sede para enfrentar a North Texas

Cortesía de UTEP Athletics

El pasado 27 de octubre los Mean Green de North Texas anunciaron que no viajarían a El Paso para medirse a los Mineros de UTEP el día 31 de ese mes. Dana Dimel, entrenador de futbol americano de los picapiedra, declaró el día 28 que estaba decepcionado por la decisión sus rivales en turno y que no había aceptado la solicitud que les hicieron de que el partido se jugara en Denton, pues para esa fecha los paseños ya llevaban tres juegos consecutivos fuera de casa.

Finalmente, el viernes anterior el departamento de deportes de UTEP informó que ese juego, que había sido reprogramado para el 12 de diciembre en el Estadio Sun Bowl, se jugará un día antes, pero en Denton, Texas.

Será el último partido de la temporada para los Mineros, que de esta manera habrán jugado solo dos veces en su estadio, contra Stephen F. Austin en el partido inaugural el 5 de septiembre y ante Abilene Christian dos semanas después.

“Sentimos que jugar este partido en Denton nos dará la mejor oportunidad de volver al campo y competir”, dijo Dimel. “Estamos ansiosos por comenzar otro juego, y esto le da a nuestro equipo la oportunidad de terminar la temporada regular con un récord de .500”.

Cabe recordar que del 5 de septiembre al 10 de octubre los Mineros jugaron cinco partidos sin problemas, con una semana de descanso incluida (oct. 3), pero un día antes del juego contra Southern Miss (oct. 17 en El Paso), las Águilas Doradas anunciaron que no estarían en la frontera por no tener suficientes elementos para armar un equipo. Fue el primer partido que se pospuso, aunque finalmente la semana pasada quedó cancelado.

El 24 de octubre los picapiedra visitaron a los 49s de Charlotte, una semana después se pospuso el juego contra North Texas y luego se canceló el partido contra las Panteras de Florida International que también se jugaría en El Paso el 7 de noviembre.

El juego más reciente de los Mineros fuer el pasado 14 de noviembre cuando visitaron a los Correcaminos de UTSA y perdieron 52-21.