Acepta ‘Tuca’ que se equivocó

Monterrey— Ricardo Ferretti aceptó que se equivocó en sus declaraciones y dijo que acatará con responsabilidad la multa que le apliquen.

En entrevista con ESPN, el "Tuca" reconoció que las palabras que dijo el sábado en el Estadio Universitario fueron ofensivas y que necesita actualizarse en redes sociales.

"Tú (le dijo a David Faitelson) y yo somos personas muy antiguas, yo no tengo redes sociales, me manejo aún con señales de humo, el problema es que no me actualizo en ciertas cosas.

"Mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial. ¿Cuántas veces supiste de los chistes que contaba? Oye, en primer lugar no tengo ningún problema homofóbico, yo siempre he sido una persona seria, pero con la gente que tengo una cierta confianza soy muy bromista y cuento chistes, pero ya no son válidos", explicó.

Ferretti también ofreció una disculpa por sus comentarios y aseguró que acatará el castigo que la Comisión Disciplinaria le ordene.

"No fue mi intención y no tengo ningún problema y si alguien se ofendió le pido (sic) una disculpa, no tengo ningún problema con nada, de veras; fueron inapropiados (los comentarios) y voy a tener más cuidado cuando vaya a una entrevista en Monterrey, tener más cuidado con eso.

"Si hay (castigo), la tengo que aceptar, tengo que aceptar, y dentro de la Liga MX uno de los mayores castigos y mayores ejemplos cuando tienen que poner es sobre mi persona, yo digo una cosa y pago, y mucha gente ha dicho cosas y no pasa nada. Hoy en día no aceptamos la imperfección del ser humano aún haciendo cosas peores", expresó el brasileño.