Acepta Cocca inconformidad de seleccionados mexicanos

Las Vegas.- Diego Cocca aceptó que los seleccionados mexicanos se han acercado a él para expresarle algunas inconformidades en el Tri, tanto por la logística como lo retirado del hotel y las extenuantes prácticas.

"Sí, muchos me han dicho eso, lo bueno es eso, que nos lo hemos dicho en la cara y tener las respuestas y poder evacuarles las preguntas es muy importante. O sea, sí está lejos del lugar de entrenamiento, sí, porque realmente la cancha donde nos habían mandado no era que a nosotros nos gustaba y entrenar para nosotros es muy importante.

PUBLICIDAD

"Sí son largos los entrenamientos, sí, porque para nosotros es muy importante que el jugador entienda la idea de juego y dentro de esas pláticas justamente lo que logramos entender y que lograron comprender realmente como nosotros queríamos es que en esas prácticas cualquier duda que pase a nivel táctico lo tenemos que evacuar, y tienen que preguntar y tienen que consultar, entonces se hicieron a veces unas prácticas más largas, pero hay tiempo para descansar, hay tiempo para recuperarse y hay tiempo para salir a jugar", expresó en la conferencia de prensa previa al juego por el tercer lugar de la Concacaf Nations League, mañana contra Panamá.

Cocca salió al paso de la información de TUDN de que dos futbolistas pretendían abandonar la concentración de la Selección Mexicana y ya no jugar la Copa Oro.

"¿Quién dijo eso? ¿Qué futbolistas? ¿Qué nombres? Mira, cuando empezamos con versiones periodísticas no, ahí ponme el nombre de quien lo dijo y si quieren decir que algún jugador se quiere ir, qué nombre y qué jugador, si no, no es información, ustedes son periodistas y saben que la información tiene que ser veraz, si no, yo no pierdo el tiempo.

"Los jugadores están todos concentrados, con ganas, queriendo revertir esta situación, todos juntos, dolidos, pero la forma de encarar esto es atravesarlo, y atravesarlo es tratar de sacar buenas conclusiones y no cometer los errores que cometimos en el partido con Estados Unidos y seguir creciendo y mejorando, ahora van a tener la posibilidad algunos jugadores que no la habían tenido en los partidos anteriores", expresó.

Alexis, en duda

Alexis Vega aún no se recupera de la lesión en la rodilla que lo aqueja desde la Liguilla y por ello está en duda su participación en la Copa Oro.

"El tema de Alexis nos importa mucho, es un jugador muy importante en la Selección, sabíamos que venía con esa rodilla que le venía molestando, realmente quisimos darle la oportunidad, se hicieron todos los procesos de kinesiología, cuando entrenó un poco fuerte se le inflamó y se complicó, entonces hoy está en un proceso en el que no está a la altura de lo que nosotros queremos porque lamentablemente no puede, evaluaremos mañana para ver si está para un rato o no y también evaluaremos después para lo que viene", mencionó Cocca.