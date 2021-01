Acelera preparación

Archivo / El Diario

La triatleta juarense Araceli Solís había logrado un boleto para el Mundial 2020 en distancia 70.3 en Nueva Zelanda, mismo que el año pasado no se pudo realizar por la contingencia sanitaria, pero que ya ha sido reprogramado para septiembre de este año, por lo que desde hace dos semanas ha reiniciado sus entrenamientos, pues también en el mes de octubre tiene agendado competir en el Maratón de Boston.

Es por eso que la deportista juarense solicita a las autoridades deportivas, entre otras cosas, que este año reanuden el Circuito Atlético Pedestre, que para ella representa una parte importante dentro de su preparación como atleta de alto rendimiento.

‒¿Cómo fue el 2020 para ti desde el punto de vista deportivo?

“Fue un reto, sobre todo porque estuvimos con la incertidumbre de no saber si había competencias, no había fechas exactas, entonces uno no sabía si prepararse o no y desgastarse, pues al final las cancelaban. Entonces fue difícil, con instalaciones cerradas, pistas para correr cerradas, gimnasios y albercas también cerrados”.

En ese sentido, Araceli comentó que tuvo que ingeniárselas para no dejar de entrenar: empezó a correr mucho en la calle, pero tuvo que buscar calles planas para las series de velocidad, además de que adquirió un aparato para simular el agua de la alberca y así no perder ritmo y, principalmente, no perder la motivación, que siempre es importante en un deportista.

‒¿Cómo esperas el 2021?

“Estaba calificada para el Mundial de Triatlón 2020 en la distancia 70.3, que no se pudo hacer y que será en septiembre de este año en Utah. Así que tengo ese evento y también acaban de anunciar que en octubre será el maratón de Boston, todo después de junio”.

Desde hace dos semanas Araceli retomó los entrenamientos y como parte de su preparación buscará competencias en los meses de abril y mayo para tomar ritmo en velocidad, y también en espera de que se lleve a cabo en esta ciudad el Circuito Atlético Pedestre.

“Esas competencias de preparación son importantes porque entras en ritmo, te sirven para ver qué te falta trabajar, incluso para tu nutrición, para la transición, y te vuelve a poner en un espíritu de competencia, te motivas, te dices ‘voy bien, voy mal, necesito trabajar esto o lo otro’”.

Como triatleta, Araceli dice que le encanta correr en el circuito, porque encuentra quién le exija más, y considera que hace mucha falta y que es importante para los deportistas.

“El deporte es una puerta para la salud de los juarenses, de adultos, niños, adolescentes, no es enemigo, al contrario, genera una sociedad sana. No pueden cerrar las puertas al deporte, los atletas necesitamos espacios para entrenar y traer medallas. Si no nos dan eso no vamos a ser una ciudad competitiva en lo deportivo, hace falta que nos volteen a ver más. Ojalá este 2021 se puedan retomar las actividades física al aire libre, que vuelvan el Circuito y otras competencias”.

Conózcala

Nombre: Araceli Solís Tamez

Disciplina: Triatlón

Fecha de Nac.: 24 de agosto de 1981

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 39 años

Estatura: 1.72 m

Peso: 58 kg

Tome nota

En el 2019 logró su pase al Mundial de Triatlón 2020 distancia 70.3, que se canceló y se llevará a cabo en septiembre de este año

En octubre de 2021 correrá en el maratón de Boston