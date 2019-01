Acechan Griezmann y Atlético al Barcelona

Madrid.- Antoine Griezmann marcó su décimo tanto para liderar ayer al Atlético de Madrid a la victoria 2-0 ante el Getafe y mantener el asedio sobre el líder Barcelona en la Liga española.

Pese a estar diezmado por las lesiones, el equipo del técnico argentino Diego Simeone resolvió en la primera parte el trámite como local. Griezmann abrió la cuenta a los 27 minutos y Saúl Ñíguez firmó el segundo a los 37.

El Atlético se acercó a dos puntos del Barcelona, que hoy visitará al Girona.

Griezmann volvió a brillar en el ataque colchonero al hilvanar su séptimo partido con participación directa en alguno de los goles: el artillero francés ha marcado siete tantos y dado un par de asistencias durante ese lapso. Firmó su gol con un zurdazo desde el borde del área tras recibir un pase del volante ghanés Thomas Partey.

Los colchoneros ampliaron la ventaja cuando Ñíguez, de vuelta al once titular tras una lesión, remató en el área un rechace del arquero David Soria luego de que un disparo del croata Nikola Kalinic le pegó en el pecho y quedó a merced del volante rojiblanco.

“El balance es muy positivo y lo importante era ganar”, dijo el volante Níguez, quien festejó su primer tanto del torneo. “Sabíamos que era un partido muy importante y las sensaciones del equipo con este partido son muy buenas”.

Para el compromiso en el estadio Wanda Metropolitano, el Atlético acusó las ausencias de Diego Costa, Filipe Luis, Ángel Correa y Jorge ‘Koke’ Resurrección debido a lesiones. Simeone dispuso de menos de 15 jugadores para el partido.

“Esperamos la semana que viene contar con alguno de los chicos que están fuera”, dijo Simeone. “Habla muy bien de la fuerza que tienen los futbolistas. Me ilusiona mucho pensar que cuando estén todos bien tendremos más fuerza seguro”.

El Atleti se aproxima a cumplir cinco meses sin perder en la Liga. Su único descalabro fue el 2-0 que sufrió ante el Celta de Vigo por la tercera fecha el 1 de septiembre.

La más reciente victoria se da en medio de rumores de transferencias de algunas de sus figuras, sobresaliendo el capitán Diego Godín. El zaguero uruguayo estaría cerca de cerrar un acuerdo para unirse al Inter de Milán. Godín fue titular ayer, pero fue reemplazado durante el descanso por una aparente lesión muscular.

El Getafe terminó el duelo con nueve jugadores luego de las expulsiones en la recta final del defensa togolés Dakonam Ortega Djené (88) y en el descuento del lateral uruguayo Leandro Cabrera. La derrota dejó al equipo azulón estacando en el sexto sitio con 31 unidades.

Para el Getafe ya son 13 partidos en fila sin poder vencer a su rival madrileño, con 12 derrotas. No han anotado un sólo tanto durante esta racha negativa ante el Atlético.

A primera hora, con un vendaval goleador en el segundo tiempo, el Sevilla aplastó 5-0 al Levante para poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar en la Liga, acercándose a la parte alta de la clasificación.

Wissam Ben Yedder, André Silva, Franco Vázquez, Pablo Sarabia y Quincy Promes rubricaron los goles en el complemento para un triunfo que dejó al Sevilla provisionalmente de tercero en la tabla.

La victoria en su estadio Ramón Sánchez-Pizjuán dejó al Sevilla con 36 puntos, la misma cantidad que el cuarto Real Madrid, que visitará al Espanyol hoy. El cuadro andaluz tiene una mejor diferencia de goles.

El Sevilla y el Madrid se encuentran ocho puntos detrás del Atlético, y a 10 unidades del Barcelona.

Habría que remontarse a diciembre para la última victoria liguera del Sevilla. Venía de perder 2-0 de visita al Madrid, resultado que le sacó de los primeros tres puestos por primera vez desde octubre.

“Sabíamos que no podíamos pinchar”, declaró el volante argentino Vázquez, autor del tercer tanto sevillista, a los 71 minutos.

La goleada fue puesta en marcha por el francés Ben Yedder (48 minutos) con su décima conquista del campeonato, Silva (60) facturó el segundo para poner a una sequía de siete partidos sin anotar y Sarabia (80) convirtió un penal para el cuarto. El holandés Promes (90) sentenció al rematar el rebote de un penal que le habían tapado.

En otros resultados, el Valencia prolongó su buen momento al vencer 3-0 al Villarreal, con goles Mouctar Diakhaby, Denis Cheryshev y Rodrigo.

Y el Leganés rescató un empate 2-2 como local ante Eibar tras remontar un 0-2 adverso al descanso.