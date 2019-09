Acechan Cerveceros

Cincinnati.- El venezolano Orlando Arcia conectó un doble con las bases llenas, y los Cerveceros de Milwaukee se sacaron la resaca tras festejar el pase a los playoffs y apretaron la puja por el primer puesto de la División Central de la Liga Nacional al vencer ayer 5-3 a los Rojos de Cincinnati para su séptima victoria seguida.

Los Cerveceros aseguraron el boleto de comodín con su triunfo 9-2 el miércoles, mojándose con champaña y cerveza en el camerino. Menos de 12 horas después de la celebración, Milwaukee apuntó a un premio mayor.

Milwaukee quedó un juego detrás de los Cardenales, con el día libre, por la punta de la División rumbo al último fin de semana de la temporada regular, misma situación de hace un año cuando también estaban a un juego de la punta. Alcanzaron a los Cachorros, a quienes vencieron en el Wrigley Field en un juego de desempate para ganar el título de la División.

Milwaukee cerrará la campaña regular con tres juegos en Colorado ante el equipo que barrió en los playoffs antes de perder ante los Dodgers en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Cardenales, por su parte, serán locales ante los Cachorros.



Pega Schoop jonrón 300 de Mellizos

Detroit.- Jonathan Schoop bateó el 300mo jonrón de Minnesota en la campaña, el venezolano Willians Astudillo también la desapareció y los Mellizos vinieron de abajo para vencer 10-4 a los Tigres de Detroit y colocarse a una victoria de dar a las Grandes Ligas cuatro equipos con 100 triunfos por primera vez.

Minnesota estaba empatado con los Yanquis de Nueva York en el liderato de jonrones de las Mayores con 299. Con los Mellizos arriba 6-4 en el séptimo episodio, Schoop envió un lanzamiento de José Cisnero al bullpen de llos Tigres detrás del muro del izquierdo. Astudillo jonroneó contra Zac Reininger en el octavo.

Antes de esta campaña, el récord de jonrones por un equipo era 267, fijado por los Yanquis el año pasado.

Un día después de ganar su primer título divisional desde 2010, los Mellizos descansaron a casi todos sus titulares y mejoraron a 99-60 con su 10ma victoria en 13 partidos.



Llega Minor a 200 ponches

Arlington, Texas.- Mike Minor lanzó hasta el noveno inning para llegar a los 200 ponches en una temporada por primera vez, el dominicano Danny Santana disparó un grand slam y los Rangers de Texas vencieron 7-5 a los Medias Rojas de Boston para evitar la barrida en la serie de tres juegos.

Willie Calhoun abrió el séptimo de los Rangers con su 21er jonrón para romper el empate 5-5. El venezolano Rougned Odor añadió su 29no jonrón más tarde en el episodio.

Minor (14-10) inició la jornada en busca de nueve ponches para los 200, y ponchó a seis de los primeros 11 bateadores que enfrentó. Logró otro en el quinto, pero no alcanzó el octavo hasta que Sam Travis fue el último out del séptimo.



Dodgers 1, Padres 0

San Diego.- Clayton Kershaw no permitió carreras de San Diego en una labor de seis entradas y Chris Taylor anotó desde la primera base en un sencillo de Max Muncy en la sexta para guiar los Dodgers de Los Angeles a una victoria por 1-0 sobre los Padres y con ello completar una barrida de tres juegos.

Los siete veces campeones de la División Oeste de la Liga Nacional han ganado cuatro juegos consecutivos y nueve de los últimos 12 de cara a su última serie de la temporada regular en San Francisco. Los Angeles iniciarán su búsqueda por un tercer banderín de la Liga Nacional el próximo jueves en el Dodger Stadium contra el ganador del comodín.

Kenta Maeda entró a la lomita con Wil Myers en primera luego de pegar un sencillo al inicio del noveno capítulo y retiró a los siguientes bateadores para conseguir su tercer salvamento.



Rockies 3, Gigantes 8

San Francisco.- Tyler Beede retiró por la vía del ponche a siete bateadores en tres entradas un tercio sin permitir carrera para después verse obligado a dejar la lomita por una lesión, y los Gigantes de San Francisco vencieron 8-3 a los Rockies de Colorado.

Mike Yastrzemski y Mauricio Dubón se volaron la barda para los Gigantes, que con una foja de 77-82 aseguraron su tercera temporada perdedora.

Beede, novato de 26 años, se tocó la parte izquierda del cuerpo luego de ponchar a Ryan McMahon al inicio de la cuarta entrada. Fue reemplazado por Burch Smith, que permitió que los Rockies empataran el marcador en la quinta.



Filis 3, Nacionales 6

Washington.- Stephen Strasburg tuvo una actuación dominante en su última apertura de temporada regular y los Nacionales de Washington mantuvieron su liderato en la contienda por el comodín de la Liga Nacional luego de vencer 6-3 a los Filis de Filadelfia para una barrida de cinco juegos.

Los Nacionales continúan un juego por encima de Milwaukee, que superó a Cincinnati 5-3, en la contienda por el boleto de comodín.

Strasburg (18-6) permitió una carrera en una labor de seis entradas con cuatro imparables, mientras que retiró por la vía del ponche a 10. Retiró a Bryce Harper en tres ocasiones para registrar 251 ponches esta temporada, la mejor cifra de su carrera.