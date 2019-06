Acción en el tablero

Hoy a partir de las 10:00 de la mañana se llevará a cabo el II Encuentro Nacional de Ajedrez Escolar Valladolid Children and Youth 2019, convocado por el Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad Latinoamericana y dirigido a los alumnos de escuelas y colegios de educación básica y de educación media superior.

De acuerdo con la convocatoria, el torneo se jugará en cuatro categorías mixtas (varonil-femenil): primaria menor (1º, 2º, 3º), primaria mayor (4º, 5º, 6º), secundaria y preparatoria, bajo el sistema suizo a cinco rondas. Los jugadores deberán presentarse con su gafete de la escuela, acta de nacimiento o pasaporte, para comprobar su edad y grado escolar.

Para el sistema de desempate el orden será: primero, encuentro directo; segundo, mayor número de victorias; tercero, Buchholz; cuarto, progresivo; y quinto, Sonnenborn-Berger.

La primera ronda del torneo dará inicio a las 10:00 am y se jugarán cuatro rondas más consecutivas, a las 11:30 am, 1:00 pm, 3:00 y 4:30 de la tarde. Al terminar la ronde de la 1:00 pm se dará un receso para refrigerio.

El tiempo de reflexión será de 15 minutos por cada jugador, con incremento de 20 segundos por cada movimiento. De no tener reloj con incrementos, serán 30 minutos por jugador para toda la partida (una hora en total).

Se utilizarán las Leyes del Ajedrez de la FIDE vigentes. Queda prohibido el ingreso y uso de celular en la sala de juego