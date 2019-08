Acción en el emparrillado

Canton, Ohio— Será el primer partido de pretemporada de la NFL, lo cual significa que la mayoría de los titulares tendrán que visitar el Salón de la Fama del Futbol Profesional, luego observar a los jóvenes acudir a ese lugar.

Así que si usted quiere observar a cualquiera de los jugadores habituales en el campo hoy por la noche, en el partido entre los Halcones y los Broncos tendrá que enfocarse en las líneas ofensivas.

El nuevo entrenador de Denver, Vic Fangio, tendrá como titulares a tres apoyadores ofensivos que podrían estar en la alineación del primer día: el tacle izquierdo Garett Bolles, el guardia izquierdo novato Dalton Risner y el centro Connor McGovern.

Todos necesitan trabajar en la cohesión, algo indispensable para cualquier unidad de bloqueo, particularmente cuando el mariscal está más inmóvil que la mayoría.

Eso es lo que los Broncos tienen en la persona del veterano Joe Flacco, que fue adquirido de Baltimore.

Flacco no jugará en contra de Atlanta.

Los saques bajos de McGovern en la formación escopeta han sido un problema en este verano, al igual como lo fueron la temporada pasada cuando reemplazó a Matt Paradis, quien estaba lesionado, y que salió para ingresar a la agencia libre durante la temporada baja.

Rich Scangarello, coordinador ofensivo, espera que los bloqueadores sean puestos a prueba.

“Veamos quién puede bloquear a un buen acosador del mariscal sin fragmentarlos”, comentó Fangio.

“Aun cuando tengan la caja llena, vamos a ver si pueden correr con el balón hasta la mitad del campo”.

La línea frontal de Atlanta tiene a Chris Lindstromm y Kaleb McGary, quienes fueron seleccionados en la primera ronda, compitiendo por el puesto de titular como guardia derecho y tacle derecho, respectivamente.

Lindstrom fue enlistado como titular en la primera alineación del equipo, mientras que McCary será el reemplazo del veterano Ty Sambrailo.

Los Halcones tienen armas para ser dinámicos en la ofensiva, pero no lo harán si Matt Ryan, quien estará en la banca este jueves, no recibe la protección de Devonta Freeman y no tiene espacio para correr.

Mike Munchak, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos entre los apoyadores ofensivos, estará disponible para jugar.

Fangio dijo que está tratando de que el busto en bronce del entrenador de la línea ofensiva esté en el Salón de la Fama.