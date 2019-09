Accesos a la venta

Ya están a la venta los boletos para la edición 86 del tradicional partido anual de futbol americano colegial, Tazón del Sol, que este año lleva por nombre ‘Tony the Tiger’, y que se realizará el martes 31 de diciembre a partir de las 12:00 pm en el estadio Sun Bowl entre equipos de las conferencias ACC y el Pac-12.

Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster, el Ticket Center de UTEP y en las oficinas de la Asociación del Sun Bowl.

También en línea en www.sunbowl.org o por teléfono al 915 533-4416. Los aficionados también pueden acudir a Ticketmaster.com o llamar a la línea gratuita de Ticketmaster al 800-745-3000. Ticketmaster también ofrece una aplicación móvil fácil de usar para iOS y Android.

Los precios dados a conocer por los organizadores van de los 22 a los 62 dólares.

El partido será televisado por la cadena CBS y con este ya serán 52 años consecutivos de transmitir el Sun Bowl.

Las oficinas de la Asociación del Sun Bowl se localizan en el 4150 Pinnacle Street, Suit 100 y el Ticket Center de UTEP en el 2901 N. Mesa St.

“Con la comunidad de El Paso apoyando continuamente a la Asociación Sun Bowl, estamos entusiasmados de mostrar a nuestros fieles seguidores algunas ideas nuevas que tenemos con nuestro nuevo patrocinador principal”, dijo Bernie Olivas, director ejecutivo de la Asociación del Sun Bowl. “El recientemente nombrado Tony The Tiger Sun Bowl mantendrá algunas de sus tradiciones y agregará nuevos aspectos divertidos al día del juego”.

Los precios de las entradas comienzan en $22 dólares y varían según la ubicación del asiento del estadio: $22 en End Zone y en Touchdown, $32 en Sun Seats, $47 en Stadium, $57 en Preferred y $62 en Premium. Un mapa con el diseño del estadio puede ser consultado en www.sunbowl.org

La Asociación Sun Bowl alienta a los aficionados a ayudar a enviar a otros al juego a través del ‘Programa Saluda a un Soldado’ (Salute a Soldier Program) y del ‘Programa lleva a un niño al juego’ (Take a Child to the Game Program).