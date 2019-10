Acalorado empate

El primero de dos juegos amistosos que sostendrán la Selección Nacional Mexicana Sub-22 y su similar de Argentina en territorio azteca terminó bastante calentito y con salomónico empate a dos goles.

“No es lo más importante ganar en este tipo de encuentros, pero queríamos ganar. Se corrige de mejor humor cuando obtienes un resultado positivo. Me quedo bien a secas porque dos veces estuvimos ganando y finalmente nos empataron. El empate me parece justo para dos selecciones que queremos estar en las próximas olimpiadas”, comentó el entrenador de México Jaime Lozano.

Muy temprano en el partido el eje de ataque del cuadro argentino, Adolfo Gaich envió la pelota al fondo de las redes, pero la jugada fue invalidada con antelación ya que cometió una clara falta sobre un zaguero mexicano.

El primer cartón amarillo apareció al minuto 13, luego que Santiago Colombatto cometió una dura entrada.

En el cobro de esa falta el equipo mexicano se puso al frente en el marcador, al 15 de acción.

El centro al corazón del área lo cobró Fernando Beltrán y fue rematado con la testa por parte del defensa Vladimir Loroña, quien quedó solo y sin marca frente al cancerbero sudamericano.

La igualada llegó al minuto 20 por conducto de Cristian Romero, quien remató de cabeza dentro del área, en un tiro de esquina cobrado por la punta de la izquierda.

En la parte complementaria, en una jugada bastante discutida por Argentina, el árbitro marcó una falta inexistente dentro del área y México tuvo la oportunidad de adelantarse desde el manchón penal.

Eduardo Aguirre se encargó de convertir con un disparo de derecha que engañó totalmente al portero, cuando corría el minuto 53.

Por las reclamaciones airadas, el director técnico Fernando Batista se fue del encuentro.

El conjunto sudamericano volvió a emparejar los cartones con la anotación de Lucas Robertone al 62 en un rebote que le dejó a modo la pelota para fusilar de derecha al portero mexicano, en lo que pareció un penalti en movimiento.

Cuando se jugaba el minuto 75, Gaich ingresó al área, hizo un recorte, se llevó a Jurado, pero Adrián Mora se barrió para salvar al Tri. En la acción posterior, jugadores de los dos equipos se engancharon por una dura falta cometida sobre Joaquín Esquivel y comenzaron a encararse.

Las cosas seguían muy prendidas y los jugadores de banca de Argentina entraron a la cancha a encarar a un jugador de México que se hizo de palabras con el portero.

Los suplentes de México no se quedaron atrás y también se metieron al terreno de juego. Finalmente Gaich fue expulsado por la falta sobre el jugador de Bravos.