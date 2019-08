Abrirán temporada en duela propia

Cinco partidos consecutivos en casa sostendrá el equipo de basquetbol varonil de UTEP en el arranque de la temporada 2019-2020 de la NCAA.

Esta quinteta de confrontaciones en el Don Haskins Center incluye duelos contra los rivales de NM State y Nuevo México.

El conjunto que dirige el entrenador Rodney Terry, abrirá la campaña el 5 de noviembre contra New México Highlands.

Para el 12 del mismo mes los Mineros recibirán a NM State; tres días después (15 de noviembre) reciben a Eastern New México.

Al equipo de Nuevo México lo enfrentarán el 19 de noviembre y cierra esta serie de cinco juegos en El Paso, Texas contra East Central University, el 27 del mismo mes.

Después del comienzo en casa, UTEP sostendrá su primer partido fuera de casa, en NM State, el 3 de diciembre.

La escuadra paseña competirá en el 58vo Invitacional Anual de WestStar Bank en el Don Haskins Sun Bowl el 16 y 17 de diciembre.

Los Mineros abrirán contra North Carolina A&T el lunes por la noche (16 de diciembre), posteriormente se enfrentarán ya sea a UC Irvine o Kent State, el martes por la noche (17 de diciembre).

El equipo de naranja y azul tendrán una difícil salida cuando se mida al conjunto de Houston el 19 de diciembre. Los Cougars terminaron 33-4 la temporada pasada.

La Universidad de Texas en El Paso jugará en el Clásico Diamond Head y se enfrentará a su segundo rival consecutivo del March Madness en Washington, durante la primera ronda, el 22 de diciembre.

Los Mineros recibirán a Hawái o a Ball State el 23 de diciembre, mientras que el tercer partido lo tendrán en Navidad.

Después de su gira por el Pacífico, UTEP abrirá la acción de la C-USA en la Costa Este, jugando contra FIU (el 2 de enero) y en Florida Atlantic (el 4 de enero).

Sostendrá una serie de tres partidos consecutivos contra oponentes de conferencia; comenzará contra Southern Miss (el 9 de enero), luego recibirá a LA Tech (el 11 de enero) y a UTSA (el 15 de enero).

Luego le vienen tres partidos consecutivos como visitantes en el estado de Texas; UTSA, Rice y North Texas serán sus oponentes.

UTEP recibirá a Middle Tennessee (el 30 de enero) y a UAB (el 1 de febrero). Jugará en Charlotte (el 6 de febrero) y en Old Dominion, los defensores del campeonato de la C-USA, el 8 de febrero. Recibirá a WKU el 13 de febrero y a Marshall el 15 antes que comience el ‘Bonus Play’ de la C-USA.