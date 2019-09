Abrirá Rosen por Delfines

Davie, Florida.- Josh Rosen reemplazará a Ryan Fitzpatrick este fin de semana como el mariscal titular de los Delfines de Miami y tratará de echar a andar a un equipo que ha sido aplastado por 102-10 en los primeros dos partidos de la temporada de la NFL.

Una persona con conocimiento de la decisión confirmó el cambio ayer a The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el equipo no había hecho el anuncio.

Rosen, en su segundo año en la Liga y considerado con potencial para ser mariscal franquicia, será titular por primera ocasión con Miami cuando se midan ante los Vaqueros de Dallas el domingo.

El mariscal de campo fue canjeado en abril luego de pasar sólo una temporada con los Cardenales de Arizona, que lo seleccionaron en la primera ronda del Draft de 2018. Unos Delfines en reconstrucción están ansiosos de frenar una puerta giratoria en la posición que tendrá a su 21er titular desde el último partido de Dan Marino hace 20 años.