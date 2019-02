Abren Medias Blancas sin Manny

Glendale, Arizona –– Los Medias Blancas de Chicago abrieron su campamento de pretemporada aun a la espera de Manny Machado.

“Simplemente veremos qué pasa”, dijo el miércoles el primera base cubano Yonder Alonso cuñado de Machado.

Machado, uno de los principales agentes libres durante el receso entre campañas, no ha llegado a un acuerdo todavía. Alonso habló el martes con el astro de ascendencia dominicana.

“No hablamos de beisbol”, agregó Alonso.

Chicago no ha tenido una temporada ganadora desde 2012 y viene de una campaña de 100 derrotas. Los Medias Blancas incorporaron a Alonso, los derechos dominicanos Iván Nova, Kelvin Herrera y Alex Colomé, así como al jardinero Jon Jay.

Decenas de agentes libres continúan en el mercado.

“Parece que los movimientos a la deriva al entrar al entrenamiento primaveral se están convirtiendo un poco en la nueva norma”, señaló el gerente general, Rick Hahn.

“Tratamos de ser disciplinados en términos de nuestro enfoque. Ciertamente no queremos gastar tiempo negociando a través de los medios de comunicación o hablando sobre cómo están las cosas públicamente hasta que haya alguna finalidad”.