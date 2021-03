Abren Indios ante Jiménez Estatal de beisbol

Cortesía

El grito de ‘playball’ se volverá a escuchar en esta frontera el próximo 13 de mayo, cuando los Indios de Ciudad Juárez reciban a los Rojos de Jiménez en el estadio Juárez en la primera serie de la temporada 2021 del Campeonato Estatal.

El anuncio se realizó durante la tercera asamblea general de la Liga Estatal de Beisbol (LEB) y Asociación Estatal de Beisbol (AEB) de ayer viernes, e incluso se publicó el rol de juegos completo de la temporada 2021.

Luego de un año sin actividad, el beisbol estatal regresará en mayo con las primeras series y con los 10 equipos confirmados que representan a cada una de las zonas de la ‘pelota caliente’ estatal.

Los Algodoneros de Delicias, el último equipo campeón, se medirá con los Mineros de Parral en la serie inaugural, también chocarán los Faraones de Nuevo Casas Grandes con los Dorados de Chihuahua, los Soles de Ojinaga con Venados de Madera y los Mazorqueros de Camargo con los Manzaneros Cuauhtémoc.

La fase regular constará de 10 series (30 juegos en total), que se jugarán de mayo a julio. Los últimos partidos de la temporada regular se jugarán del 15 al 17 de julio.

En los playoffs calificarán los primeros seis lugares de la tabla general, por lo que los cruces en la primera ronda (cuartos de final) serán 1 vs 6, 2 vs 5 y 3 vs 4. A la semifinal avanzarán los tres ganadores de cada uno de los cruces y el mejor perdedor.

Presentan nueva piel

Un estilo sobrio y elegante es lo que presentaron ayer los Indios al revelar su jersey alternativo para la temporada 2021 del Campeonato Estatal. El tono obscuro predomina en su totalidad en el jersey y muestra en el pecho ‘Juárez’ con un bordado blanco.

“Calidad y elegancia fusionados en nuestro atuendo alternativo”, publicó la cuenta oficial del equipo en sus redes sociales.

Se trata de la primera indumentaria que realiza Deportes El Siglo para el conjunto juarense, luego de que anunciaron un acuerdo el año pasado para elaborar las indumentarias de los Indios.

Campeonato Estatal 2021

Serie 1

Del 13 al 15 de mayo

Juárez vs Jiménez

Delicias vs Parral

NCG vs Chihuahua

Ojinaga vs Madera

Camargo vs Cuauhtémoc

Tome nota…

- La temporada 2021 constará de 10 series (30 juegos en total)

- La postemporada se jugará con seis equipos (los primeros seis lugares de la tabla)

- Los cruces en la primera ronda de playoffs serán 1 vs 6, 2 vs 5 y 3 vs 4

- A semifinales calificarán los tres vencedores de cada cruce y el mejor perdedor