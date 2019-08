Abren concurso para Sun Bowl

La Asociación Sun Bowl se ha unido con Boss Chicken para darle a los aficionados del futbol americano en todo Estados Unidos la oportunidad de ganar un paquete de juego con valor de mil 400 dólares para el Tony the Tiger Sun Bowl 2019, al participar en un reto presentado por Boss Chicken.

El concurso comienza esta semana con la temporada de futbol americano colegial ya en marcha. Cada semana, los participantes intentarán predecir a los ganadores de 10 juegos predeterminados de la Atlantic Coast Conference (ACC) y el Pac-12, que son los afiliados del Tony the Tiger Sun Bowl. El primer juego para que los participantes den su pronóstico es hoy jueves.

Cada juego tiene el valor de un punto, la persona que acumule la mayor cantidad de unidades será el ganador semanal. Además, se le pedirá a los concursantes que estimen los puntos totales anotados por ambos equipos en un juego predeterminado. En caso de desempate, el concursante con la predicción más precisa del total de puntos anotados será el ganador semanal.

“Los aficionados de todo el país continúan pasándola bien con esta promoción y queremos continuar haciendo que la experiencia de futbol colegial sea divertida y emocionante”, dijo el director ejecutivo de la Asociación del Sun Bowl, Bernie Olivas. “Nos gustaría agradecer a Boss Chicken por apoyar este concurso y esperamos que haga que la temporada de futbol universitario sea más emocionante para todos los que participan”, dijo.

Los 14 ganadores semanales obtendrán dos boletos de la sección de Touchdown para el Juego Tony the Tiger Sun Bowl 2019 junto con un Boss Chicken Boss Combo.

Los ganadores semanales avanzarán automáticamente a la ‘Semana del Campeonato’, en la que nuevamente pronosticarán a los triunfadores de cada juego de campeonato de conferencia.

El concursante con mayor número de juegos de campeonato de conferencia elegidos correctamente recibirá dos boletos para el Captain's Club, dos boletos VIP para la fiesta previa al juego, un pase de estacionamiento y un paquete familiar de Boss Chicken (12 tenders , cuatro papas fritas, cuatro bebidas, cuatro tostadas de Texas) y cuatro sundaes.

Los aficionados interesados en participar en este reto del Tony the Tiger Sun Bowl se deben registrar en http://sunbowl.org/contest/register. Para ver las reglas y regulaciones completas, visite http://sunbowl.org/contest/terms.sun