Abren capítulo

La era post-Goldschmidt está por comenzar en el desierto.

Por primera vez en nueve años, los Diamondbacks de Arizona levantan el telón de una temporada sin Paul Goldschmidt en la primera base. Ídolo de la afición y perpetuo candidato al MVP, Goldschmidt fue canjeado durante el invierno, abriendo un hueco enorme en la alineación de Arizona.

Los Diamondbacks insisten que no están en plan de reconstrucción. Por el momento.

Con varias figuras que repiten y algunas adiciones que en teoría deberán compensar la aportación de los que se fueron, Diamondbacks pretenden pelear por entrar con los playoffs pese que uno de los mejores jugadores de las Mayores cambió de equipo.

“Tenemos algunas nuevas fichas, cosa que sabemos”, dijo el manager de los Diamondbacks Torey Lovullo. “Por más que duela que varios de ellos están en otra parte, es lo normal en el beisbol. Lo que significa es que necesitamos dar un paso adelante y ser más eficiente. Es un reto que aceptamos. Estos jugadores tendrán que responder”.

Arizona transfirió a Goldschmidt a San Luis por el receptor Carson Kelly, el derecho Luke Weaver, y el infielder de Ligas Menores Andy Young y una selección del Draft de 2019. Pese a que Goldschmidt era uno de los jugadores más populares en la historia de la franquicia, los DBacks tomaron la decisión de canjearle por el miedo de perder al seis veces ‘All-Star’ en la agencia libre y no recibir nada a cambio.

Goldschmidt no fue la única ficha importante que se marchó.

El jardinero A.J. Pollock firmó con los Dodgers de Los Angeles y el zurdo Patrick Corbin lo hizo Washington, ambos como agentes libres. El derecho Clay Buchholz, el mejor pitcher de Arizona en la segunda parte de la temporada de 2018, ahora está en Toronto.

Para tapar los huecos, los DBacks ficharon al jardinero Adam Jones, al infielder venezolano Wilmer Flores y al relevista Greg Holland, apostando a que los tres veteranos aún son productivos.



Otros detalles sobre Arizona:



GREINKE:

Zack Greinke lidera una rotación que también incluye a Zach Godley, Robbie Ray y Weaver. Greinke emprende la cuarta campaña de un contrato de 206.5 millones y seis años, cobrando una salario anual de 34.4 millones. Arizona no puede quejarse de su producción, con marca de 45-25 y 3.53 tras llegar procedente de los Dodgers. Pero es una realidad que el derecho consume una enorme porción de la nómina, que oscilará en los 120 millones este año. El segundo mejor pagado es el jardinero venezolano David Peralta, con un salario de 7 millones.



LAMB A PRIMERA:

El equipo espera que Jake Lamb no tenga complicaciones en su transición al otro extremo del diamante. El extercera base cambia de posición para tomar el puesto que tenía Goldschmidt en la inicial. Lamb trabajó con Goldschmidt durante el receso para aprender los secretos de la posición y hasta usó su guante en la pretemporada. Lamb es un bateador con buenos números ante pitcher derecho, pero débil contra zurdos y viene de operarse el hombro. Sacudió 30 jonrones con 105 impulsadas en su última temporada completa en 2017.



LOS NUEVOS:

Tras jugar las seis primeras campañas de su carrera con los Mets, Flores se desempeñaría en la intermedia. Jones firmó por un año y 3 de millones a inicios de marzo, luego de 13 temporadas con Baltimore, y será el jardinero central. Holland buscó ganarse el puesto de cerrador en la pretemporada, pero no lo fue bien en la puja con Archie Bradley. Kelly tendrá una primera oportunidad de ser el titular en la receptoría tras verse bloqueado por Yadier Molina en San Luis.



PROSPECTOS:

Arizona descuidó su sistema de Ligas Menores, pero lo ha reforzado en años recientes. El torpedero Jazz Chisolm y los lanzadores Jon Duplantier y Taylor Widener figuran en las listas de los 100 mejores prospectos, pero aún están lejos de alcanzar las Mayores.