Abren Astros y Yanquis Serie de Campeonato

Houston.- Será el enfrentamiento de la Serie de Campeonato de la Liga Americana que la mayoría esperaba al iniciar la temporada.

Sin embargo, los caminos de los Astros de Houston y los Yanquis de Nueva York para llegar hasta aquí no fueron exactamente lo que tenía previsto cada equipo.

“Definitivamente, eso se ha estado gestando”, comentó Justin Verlander, el astro de Houston.

“Lo escuchamos desde la primera serie que jugamos uno contra otro: “Esto es un avance de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y así sucedió”.

José Altuve, Alex Bregman y los Astros lideran las Ligas Mayores con 107 victorias, que han sido un récord en la franquicia, aunque necesitaron cinco partidos para deshacerse de los Rays de Tampa Bay, que eran comodines, en la Serie de División de la Liga Americana.

Aaron Judge, Gary Sánchez y Nueva York superaron una lista de lesiones para ganar 103 partidos y el primer título en el Este de la Liga Americana desde el 2012, luego barrieron a los Twins.

“Ambos equipos llegaron hasta aquí y se ganaron la oportunidad de estar aquí y tal vez no es tan fácil como la gente cree”, comentó AJ Hinch, entrenador de los Astros.

“Creo que ambos equipos sufrieron lesiones, los dos jugaron bien de cara a las expectativas, y no ha sido una temporada sencilla. En 162 partidos uno se expone a muchos y diferentes desafíos”.

El Juego 1 será hoy por la noche en Houston, después que los Astros aseguraron la ventaja de jugar en casa durante la postemporada al conseguir el mejor récord de las Grandes Ligas.

“Eso es enorme para nosotros que podamos empezar la Serie de Campeonato de la Liga Americana en este lugar”, dijo Altuve.

“Nos gusta estar aquí. El estadio es muy ruidoso en algunas ocasiones y eso nos ayuda como jugadores”.

Aunque los Astros tienen la ventaja de jugar en casa, los Yanquis podrían tener otras ventajas.

Desde que barrieron su serie han tenido cuatro días para descansar para el partido de hoy y tendrán a todo el staff de pitchers disponible para el partido inaugural.