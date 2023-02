Abre Paola Longoria con triunfo en Nacional de raquet

La regiomontana Paola Longoria empezó con éxito la defensa de su título al derrotar este jueves a la chihuahuense Daniela Rico en tres sets, 11-9, 11-6 y 11-2, en el segundo día de actividades del Nacional de Raquetbol que se juega en las canchas del Club Campestre de esta ciudad.

Hace un año, también en esta frontera, Longoria derrotó en la final del Nacional de Raquetbol a Alexandra Herrera en cuatro sets, 15-14, 13-15, 15-8 y 15-8, mientras que en la rama varonil el título fue para Daniel de la Rosa, quien superó al chihuahuense Rodrigo Montoya en cinco sets, 15-13, 15-10, 5-15, 10-15 y 11-7.

En nuevo formato de puntuación, Longoria superó ayer en tres sets a Daniela Rico, de 19 años de edad. El torneo otorga tres boletos para los Juegos Centroamericanos y Panamericano.

“Muy contenta de estar aquí de nueva cuenta en Ciudad Juárez, otro campeonato nacional, el año pasado me tocó jugarlo aquí en diferente club, pero bueno, pues buscando el pase, el objetivo está firme ahí, que es estar en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Copa de las Américas y pues arrancando con el pie derecho, feliz, un poco de frío acá en Ciudad Juárez, pero bueno, pues contenta de estar de regreso aquí en casa”, declaró Paola momentos después de su victoria.

“Dani es una jugadora que también juega bien, con este nuevo tipo de formatos donde tienes que empezar fuerte a veces me cuesta un poco más de tiempo el calentar, pero me sentí bien la verdad durante el partido, fuimos aflojando poco a poco, obviamente el primer partido siempre ayuda a ajustar en los siguientes, y bueno, pues ahí estamos. Ahora vamos para la semifinal”, agregó Longoria.

Por su parte, Daniela Rico comentó que hace dos años ya había jugado ante Longoria y son partidos que le dejan mucha experiencia.

“Ya había jugado con Paola antes, como dos años antes, siempre es muy difícil jugar con ella. Es una jugadora muy imponente y me gusta mucho, la experiencia me sirve mucho más mentalmente, te ayuda a prepararte. Paola Longoria es la mejor jugadora del mundo y jugar con ella me ayuda mucho en el momento que yo quiera jugar con alguien más, poder lidiar con la presión que voy a tener”, dijo Daniela.

En la rama varonil, el juarense Polo Gutiérrez ganó su primer partido del día 11-4, 11-4 y 11-3, sobre Carlos Esparza de Reynosa, Tamaulipas.

“Primero que nada el nacional siempre ha sido muy difícil, siempre tiene algo, como no hay bolsa, es más bien para quedar en la selección, pues es más importante, entonces se juega como con más pasión.

Para mí es más difícil por la edad, yo tengo 39 años, y tú verás a los demás, son de alrededor de 20, muy pocos pasan los 30 y yo ya pasé por eso. Yo ya tenía 20 y competí en nacionales, gané tres, entonces esto lo estoy disfrutando de diferente forma y apenas esto empieza”, declaró el jugador fronterizo.

Selectivo Nacional de Raquetbol 2023

Club Campestre

Otorga tres boletos para Centroamericano y Panamericano

Resultados jueves

Open rama femenil

Paola Longoria 11 11 11

Daniela Rico 9 6 2

Alexandra Herrera 11 11 11

Susana Acosta 5 5 6

Montserrat Mejía 11 12 11

Samantha Salas 4 10 8

Jessica Parrilla 11 10 11 11 11

Nancy Enríquez 13 12 8 5 6

Para hoy

Paola Longoria vs Jessica Parrilla, 10:30 am

Montserrat Mejía vs Alexandra Herrera, 11:20 am