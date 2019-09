Abre camino a puñetazos

Al comienzo entrenar boxeo era como un pasatiempo para la juarense Suzeth Ramírez; luego de cinco años de solamente practicar, pero no competir en esta disciplina, la pugilista tomó la decisión de protagonizar combates y demostrar su talento dentro del cuadrilátero.

La juarense nació con un ADN boxístico, pues su familia ha estado relacionada con el deporte de las ‘orejas de coliflor’; su padre Rubén Ramírez es su entrenador y es sobrina de Juan Carlos ‘El Ranchero’ Ramírez, exboxeador que el próximo 20 de noviembre ingresará al Salón de la Fama del Deportista Juarense.

Una de las razones por las que Suzeth no se animaba a competir es por la escasa oportunidad que reciben las boxeadoras para contender en esta frontera, algo que tuvo que afrontar, de acuerdo con su testimonio.

“Las mujeres tenemos menos oportunidad que los hombres de competir en eventos estatales, nacionales e internacionales”, externó.

Con tan sólo dos años en competencia, la deportista de 17 años ha comenzado a cosechar logros importantes; el mes anterior se adjudicó medalla de plata en el IV Festival Olímpico Nacional 2019 y acaba de ser seleccionada por la Federación Mexicana de Boxeo para representar al país en la IV Copa Internacional Femenil de Boxeo, en Guatemala.

“Siempre me voy contenta de cada competencia, gane o pierda es aprendizaje para mí. Me voy satisfecha con el resultado”, dijo sobre la medalla de plata obtenida en la competencia nacional, realizada en Oaxtepec, Morelos.

A pesar de haber perdido la final ante una peleadora de Guanajuato, la pugilista fue seleccionada para ir a Guatemala y representar a México en la Copa Internacional femenina, que será también la primera experiencia internacional para Suzeth.

“Pensé que no me iban a llamar por haber perdido la final. Me hace feliz pelear en otro país, a otro nivel y que voy a regresar con más enseñanzas y con más nivel”, expresó la atleta.

Ramírez Hernández aseguró que buscará ir por el oro en esta justa internacional, ése es uno de sus objetivos.

“Con esta copa nos estamos dando a conocer un poco más, con eventos así podemos resaltar y nos van tomando más en cuenta (para otras competencias)”, dijo la atleta fronteriza.

La IV Copa Internacional de boxeo será del 18 al 22 del mes en curso; la juarense reportará antes al Comité Olímpico Mexicano en la Ciudad de México para luego partir al país centroamericano, el martes 17.

Las posibilidades para Suzeth de asistir a los Juegos Olímpicos de ‘Tokio 2020’ son escasas, por lo que desde ahora piensa en comenzar el proceso para el 2024, ya que uno de sus sueños es asistir a alguna justa olímpica.

Ésta será la última competencia importante del año para la boxeadora de 60 kilogramos y 1.65 metros, por lo que espera cerrar el 2019 con su primer oro internacional.