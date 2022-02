Abierto Mexicano de Tenis toma fuerza, pero aún debe proyección para tenistas de casa

El Abierto Mexicano de Tenis (AMT) celebró este año su vigésimo noveno aniversario y no solamente contó con la participación de cinco de los top 10 a nivel mundial, sino también con tres tenistas de nacionalidad mexicana de los cuales dos de ellos ya son considerados top 100 en dobles.

Y es que poco a poco México se posiciona como una sede de élite para los grandes torneos de tenis; Acapulco, Los Cabos, Monterrey y las recientes finales de WTA en Guadalajara que se llevaron a cabo el año pasado dieron muestra que en nuestro país es un destino predilecto para la ATP, la WTA y también para los mejores tenistas del mundo.

Sin embargo, queda una deuda pendiente en la generación de jugadores nacionales competitivos, pues además de Giuliana Olmos, Santiago “Santi” González y Hans Hach Verdugo, quienes actualmente están en el top 100 en dobles, no existe otra raqueta nacional que destaque en el circuito profesional.

Cabe mencionar que “Santi” González quien ocupa actualmente el número 35 en dobles por la ATP fue el único mexicano que logró participar en el AMT 2022 por su ranking y llegó hasta cuartos de finales junto con su compañero de dobles el argentino Andrés Molteni.

Es cuando surge la pregunta ¿México cuenta con tenistas mexicanos que tengan el entrenamiento requerido para calificar a través de una wild card en este torneo considerado como ATP 500?

La respuesta es si, y es que gracias a este pase que en algunas veces es automático – dependiendo del ranking del tenista- tres tenistas mexicanos: Rodrigo Pacheco, Miguel Reyes Varela y Gerardo López Villaseñor -quienes actualmente están ranqueados por debajo del número 500 a nivel mundial- fueron seleccionados para la wild card en las clasificaciones y solamente Reyes Varela calificó en dobles y participó en la primera ronda junto con su compañero estadounidense Max Schnur.

Por otra parte, Santiago Hans Hach Verdugo quien actualmente ocupa el número 90 en dobles a nivel mundial, jugó este año gracias a una wild card en dobles y llegó hasta las semifinales en conjunto con el estadounidense John Isner.

Y por último, Alejandro Hernández, solamente uno logró participar en la primera ronda de cuadro principal gracias a la wild card otorgada por esta organización tras ser derrotado por el español Pablo Andújar quien ocupa el número 68 a nivel mundial en singles.

Historia del Tenis en México

Rafael Osuna “El Pelón”, Raúl Ramírez, Esteban Reyes, Leonardo LaValle, Luis Enrique Herrera, Antonio Palafox, Jorge Lozano, así como Yolanda “Yola” Ramírez y Rosa María Reyes son los nombres de los tenistas más importantes que México ha tenido en esta industria desde los años sesenta.

Tanto Osuna como Raúl y Yolanda Ramírez son indiscutiblemente los mejores tenistas que ha tenido México.

Osuna se destacó a principios de los sesentas cuando llegó a ser campeón del US Open de singles y es considerado por unanimidad como el mejor tenista mexicano de la historia.

Por su parte, Raúl Ramírez es conocido como el mejor jugador en toda la historia del tenis en México, llegando a estar situado como el 4to mejor jugador del mundo en el cuadro principal en los setentas y el primero en dobles. Ganó 19 títulos en singles y 60 en dobles, incluidos los Masters en Roma y Montecarlo.

En el ámbito femenil, “Yola” Ramírez es sin duda conocida como la mexicana del milenio quien llegó a siete finales de Grand Slams. Es integrante del Salón de la Fama de Wimbledon “Last Eight Club” y del Salón de la Fama de Roland Garros. Asimsimo ha sido campeona nacional de México de sencillos en ocho ocasiones y obtuvo el número 6 en la clasificación mundial.

¿Cuáles son los desafíos que enfrentan actualmente los mexicanos en el mundo del tenis al no poder ser rankeados en el top 100 en el cuadro principal?

Durante la primera conferencia de prensa que llevó a cabo la organización del AMT 2022 la semana pasada al dar a conocer el ‘Main Draw’ Raúl Zurutuza, presidente de esta organización, explicó a este medio que la respuesta a esta pregunta tomaría más de una semana en responderse.

Asimismo expresó que “desde que el torneo comenzó en 1993…los organizadores siempre se han preocupado por darle la oportunidad a los mexicanos para competir con los grandes”.

Uno de los expertos de este tema es Alejandro Ortega, CEO de Cancún Tennis Complex, quien expresó en entrevista exclusiva a este medio durante la apertura del Abierto Mexicano de Tenis 2022 que “México lleva un lapso de más de 30 años que no cuenta con tenistas top 100 en singles y esto se debe a que -aparte de ser considerado más que un deporte, un hobbie para la clase élite del país- no contamos con entrenadores de alto calibre y ni suficientes escuelas de alto rendimiento”.

Ortega, de 52 años, quien también es conocido como uno de los patrocinadores más importantes de México gracias al apoyo económico que brinda a tenistas principiantes, tal es el caso de Alejandro Hernández, agregó que solo existen dos escuelas de alto rendimiento en México y generalmente los padres de familia no cuentan con los ingresos para inscribir a sus hijos en estas academias donde pueden cursar la preparatoria y estudiar tenis de manera profesional.

“Esto solo puede hacerlo la élite mexicana”, expresó Ortega.

Y agregó: “Muchos de ellos prefieren que sus hijos salgan de una prepa de renombre como lo es el Tec de Monterrey para luego irse a estudiar a Estados Unidos o Europa con una beca y ahí puedan jugar tenis y si les va bien hacerse profesionistas con la ayuda que ofrezca el país que eligieron o si no, por lo menos ya tienen una carrera en el extranjero”, concluyó Ortega.

El tenista Alejandro Hernández de 22 años dijo a este medio que otro de los problemas es sin duda el patrocinio.

Y expresó: “Yo empecé a jugar tenis desde los cuatro años y no fue hasta los 14 años cuando Telcel comenzó a patrocinarme y con ello tuve la oportunidad de estudiar en Orlando y Tampa en Florida, así como competir en torneos juveniles…pero de un día para otro dejaron de ayudarme y si no fuera por la academia del Sr. Ortega que cubre el 100% de mis gastos-que es de aproximadamente 80 mil dólares por año- yo no estuviera donde estoy ahora”.

Ortega mencionó que los compañeros del tenis que ha conocido a lo largo de su carrera y que son de otros países no han presentado este tipo de problemas.

“Allá la consistencia con el respaldo es única; no te sueltan hasta que te conviertes en una estrella”, agregó Hernández.

Por su parte, la extenista profesional juarense Erika Clarke de 40 años y quien actualmente es coordinadora en relaciones con el consumidor para los eventos WTA y ATP realizados por HG Promotores, aseguró que las mujeres tenistas de alto rendimiento la tenían más difícil cuando ella practicó el tenis hace más de una década.

“Primero que todo, en mis tiempos el patrón de vida de una mujer es que tuvieras hijos”, dijo Clarke en entrevista con El Diario de Juárez.

Asimismo expresó que coincide con Ortega cuando se trata de sistemas de entrenamiento ya que “México no cuenta con sistemas de capacitación en referencia a la biomecánica, y esto solo lo he visto en Colombia y Argentina…por otro lado tampoco cuenta con especialistas en alimentación”, agregó Clarke.

Y agregó: “Con respecto al dinero ni se diga, si no fuera por mis papás o el empresario juarense Miguel Fernández quien me apoyó por casi tres años, no hubiera logrado una carrera en esta industria”.