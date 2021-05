Aaron Jones y su hermano jugarán partido de softbol

Cortesía Cortesía

Los gemelos paseños Aaron Jones, corredor de los Empacadores de Gren Bay, y Alvin, exapoyador de los Cuervos de Baltimore, llevarán a cabo su primer juego de softbol a beneficio de la fundación A&A All The Way el viernes 4 de junio en el Southwest University Park.

A ellos se unirán otras estrellas del deporte, como el liniero defensivo de los Empacadores, Kenny Clark; la leyenda del futbol americano de Texas y ex mariscal de campo de la NFL, Vince Young; y el exbateador de los Chihuahuas de El Paso y de las Grandes Ligas, Cody Decker.

También se les unirán miembros de la comunidad de El Paso, incluidos los socorristas, veteranos militares y más. Se puede encontrar una lista completa de jugadores en www.aaalltheway.org/aa-charity-softball-game. Las ganancias se destinarán a la misión de la fundación de tener un impacto positivo en la vida de los niños.

“La comunidad de El Paso le ha mostrado a nuestra familia mucho amor y apoyo”, dijo Alvin Jones Jr. “Sabíamos que el primer juego de softbol de nuestra fundación tenía que ser aquí. Nos ayudará a promover nuestra misión de retribuir, especialmente a los niños y las familias de militares”.

El juego de softbol a beneficio de la A&A All The Way Foundation del 4 de junio comenzará a las 6:30 pm con un derbi de jonrones seguido por el partido. A lo largo del juego, habrá muchas actividades para toda la familia, que incluyen una rifa, una subasta silenciosa y productos exclusivos. La capacidad será limitada y se requerirán cubre bocas para los asistentes según las políticas del Southwest University Park.