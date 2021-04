A volar alto

Cortesía

El jardinero fronterizo y ex jugador de los Indios de Juárez, James Cubillos, se encuentra en los entrenamientos de pretemporada con los Pericos de Puebla, equipo con el que quiere volar alto y buscará hacer que su bat hable sobre los diamantes de la Liga Mexicana de Beisbol.

En febrero del año pasado, el beisbolista oriundo de El Paso, ya se había incorporado a las prácticas del equipo emplumado, pero la contingencia sanitaria no permitió que se llevara a cabo la temporada.

“El año pasado iba a ser mi primera vez con Pericos para el verano, pero por el Covid no se pudo, así que esta va a ser mi primera vez, aunque en el 2019 jugué con la academia invernal”, comentó el jugador de 25 años de edad vía telefónica desde Puebla.

Cubillos agregó que desde el pasado 30 de marzo se encuentra en la capital poblana donde toma parte de los entrenamientos de los Pericos y trabaja duro en busca de ganarse un lugar en el equipo que participará en la temporada 2021.

“Me siento bien, estoy feliz aquí en la ciudad, la verdad no quiero estar en otro equipo, me gusta mucho el equipo de Pericos”.

En el 2019 Cubillos tuvo su primera experiencia en el beisbol de Juárez con el equipo Brujos en el Torneo Regional y de ahí fue seleccionado para formar parte de los Indios en el Campeonato Estatal.

–Por lo que has visto hasta ahora, ¿qué te ha parecido el nivel de la Liga Mexicana?

“La verdad siento que es diferente. El Estatal es muy fuerte, pero esta liga también es muy fuerte. Quiero ver si puedo jugar profesional, si puedo subir, lo voy a intentar”.

Egresado de Americas High School de El Paso, James comentó que se ha sentido bien con el manager Carlos ‘La Chispa’ Gastélum, con quien habla todos los días y éste le dice cómo puede mejorar su juego y cómo puede ganar.

–¿Qué extrañas de la frontera?

“La verdad me gustó mucho jugar en Juárez porque los aficionados, ¡uff!, me gusta jugar frente a ellos. Pero mi objetivo desde que estaba chavo es ser jugador profesional, y me llamaron y pues yo quiero jugar aquí”.

Desde que tenía tres años nació en Cubillos el gusto por el beisbol, incluso recuerda que a esa edad se dormía con su guante y su bat a un lado.

“A los tres años empecé en El Paso. Veía a mi papá jugar softbol y desde entonces me gustó el beisbol y la verdad me enamoré del deporte”, recordó el beisbolista paseño.

Nombre: James Cubillos

Disciplina: Beisbol

Posición: Jardinero

Fecha de nac.: 2 de enero de 1996

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 25 años

Estatura: 1.72 m, 5’8”

Peso: 77 kg, 170 lb

Preparatoria: Americas HS

Colegio: West Texas A&M