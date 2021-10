A un año de su lesión, Dak Prescott vuelve a enfrentar a Gigantes

Arlington, Texas.- Mismo oponente. Mismo estadio. Misma semana.

La NFL no le hizo ningún favor al mariscal de campo de Dallas, Dak Prescott, al enviar a los Gigantes de Nueva York a la casa de los Vaqueros, de mil 200 millones de dólares, en la Semana 5. Como resultado, el escenario de este domingo será una repetición casi un año después del día en que Prescott se lesionó el tobillo y puso fin a su temporada 2020.

“No voy a ser ingenuo y decir que no voy a pensar en eso”, dijo Prescott. “Creo que, más que nada, será sólo gratitud y pensar en la bendición que han sido los últimos 364 días al pasar por eso y superarlo y convertirme en una mejor persona y un mejor jugador”.

Cuando la parte inferior de la pierna derecha de Prescott se rompió mientras era tackleado por el esquinero Logan Ryan el pasado 11 de octubre en el Estadio AT&T, el corredor de Nueva York Saquon Barkley ya había estado fuera de juego tres semanas desde que se desgarró el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

No descarte a Barkley como candidato a ‘Regreso del Año’, particularmente después de su primer juego de más de 100 yardas desde su regreso. Barkley tuvo 126 yardas y el touchdown ganador en una victoria en tiempo extra de 27-21 contra Nueva Orleans, la primera para los Gigantes (1-3).

“Vimos algunas de las jugadas que hizo a lo largo de su carrera en la primera parte de la temporada, pero en ese juego del otro día, vimos exactamente eso que dijiste”, dijo el coordinador ofensivo de los Gigantes y exentrenador de Dallas, Jason Garrett. “Lo vimos hacer grandes jugadas largas, pero también algunas carreras difíciles por dentro”.

Los Vaqueros (3-1), cerrando una estadía en casa de tres juegos con el segundo oponente de la NFC Este en ese tramo, han estado marchando bien desde una derrota de último segundo ante el campeón defensor del Super Bowl, Tampa Bay, gracias en gran parte a la precisión de Prescott y de una de las mejores ofensivas de la NFL en su regreso de la fractura compuesta.

“Creo que cuando hablas de su ofensiva, puedes hablar y hablar”, dijo el entrenador de los Gigantes, Joe Judge. “Hay un arma en cada jugador, por lo que no puedes concentrarte en un solo tipo. Tienes que jugar bien, una defensa sólida como equipo y trabajar duro para sacarlos del campo, y eso es más fácil decirlo que hacerlo”.

Debe ser una señal

La primera pregunta de los reporteros para Prescott esta semana fue obviamente sobre el aniversario de la lesión. Antes incluso de que la pregunta estuviera terminada, una ráfaga de viento envió el telón de fondo del patrocinador hacia él.

“Ese fue el presagio”, dijo Prescott con una sonrisa. “Ni siquiera lo preguntes. Ya lo hemos superado”.

Por supuesto, hubo muchas más preguntas, desde la frecuencia con la que mira el par de cicatrices de las dos cirugías, hasta el hecho de que avanza rápidamente más allá del momento de la lesión, y cuánto ha alterado su estilo de carrera.

“En este punto, siento que me he curado bien”, dijo Prescott. “Las cicatrices son bonitas. Tengo un montón de ellas y significan algo y me lo recuerdan. Como dije, realmente estoy agradecido por la persona en la que me he convertido después de la cicatriz que tengo”.

El regreso de Logan Ryan

También es un regreso a la escena para el esquinero de Nueva York. Prescott intentó poner su brazo rígido contra Ryan cuando éste lo tacleó en campo abierto. Con frecuencia lo ha llamado “sólo una jugada extraña”. Dallas ganó el juego 37-34.

“Fue un entrada que hice más de 500 veces en mi carrera y esa simplemente se sintió diferente”, dijo Ryan.

Prescott le ha dado crédito a Ryan por la forma en que se acercó después de la lesión. Ryan bromeó diciendo que no le importaría un reconocimiento en el campo.

“Sí, puede lanzarme el balón directamente en la primera jugada, lo llamaremos una tregua y estamos listos para comenzar”, dijo Ryan riendo. “Entonces podemos comenzar el juego y estarán abajo 7-0”.

Barkley por aire

La segunda selección general de 2018 es mucho más que un corredor. Las 163 recepciones de Barkley ocupan el octavo lugar general en el período desde que fue reclutado. Sus mil 349 yardas en recepción son la séptima mayor cantidad de un corredor en ese lapso y su promedio de 38.5 yardas es el quinto mejor entre los mediocampos.

Barkley mostró sus habilidades para atrapar pases contra los Santos con una recepción de 54 yardas y una carrera para touchdown de Daniel Jones, quien tuvo 402 yardas por aire, la mayor cantidad de su carrera. El ganador del juego en tiempo extra estaba en una carrera de 6 yardas.

Después de la lesión del ligamento cruzado anterior del año pasado, Barkley está encontrando más difícil correr el balón. Ha ganado 186 yardas en 52 acarreos. Es un promedio de 3.6 yardas, pero incluye carreras de 41, 15 y 17 yardas. Quítelas y tiene 113 yardas en 49 intentos, un pobre promedio de 2.3 yardas. Parte de la culpa es que la línea ha sido inconsistente cuando se trata de correr el balón.

Gigantes al frente

Por primera vez en esta temporada, los Gigantes planean comenzar con la misma línea ofensiva de la semana anterior. En cada uno de los cuatro primeros partidos, el guardia izquierdo ha sido diferente.

A Shane Lemieux se le agravó una lesión en la rodilla en el primer partido y fue puesto en la lista de lesionados. Nick Gates se movió del centro a guardia izquierdo para el juego de Washington y se rompió la pierna. Ben Bredeson comenzó contra Atlanta y se lastimó la mano. Matt Skura comenzó contra Nueva Orleans y sobrevivió.

Tome nota

NY Gigantes (1-3) en Dallas (3-1)

Hoy, 2:25 p.m. / 14.1

Línea inicial: Vaqueros por 7(1/2), de acuerdo a FanDuel SportsBook

Contra la línea: Gigantes 2-2; Vaqueros 4-0

Récord en la serie: Vaqueros lideran 69-47-2

Último duelo: Gigantes vencieron a Vaqueros 23-19 el 3 de enero en Nueva York

Semana pasada: Gigantes derrotaron a Santos 27-21 en TE; Vaqueros superaron a Panteras 36-28

Ofensiva de Gigantes: general (14), acarreo (21), pase (7), anotación (E-21)

Defensiva de Gigantes: general (22), acarreo (20), pase (20), anotación (15)

Ofensiva de Vaqueros: general (3), acarreo (2), pase (14), anotación (4)

Defensiva de Vaqueros: general (26), acarreo (6), pase (31), anotación (E-16)

Jugador de Gigantes a observar: El mariscal Daniel Jones

Jugador de Vaqueros a observar: El mariscal Dak Prescott