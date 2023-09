A todo galope

Aunque no fue fácil para Aitor García salir por primera vez de España para jugar futbol profesionalmente, al final el delantero de los Bravos del FC Juárez considera que fue la mejor decisión que pudo haber tomado.

García, de 29 años de edad y nacido en Huelva, es una de las caras nuevas de la escuadra juarense en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX, y uno de los que más han destacado por su desempeño sobre el terreno de juego con el equipo, que ocupa el tercer lugar de la tabla general.

El jugador europeo se considera como una persona muy familiar, muy cercano a su familia y a sus amigos, por eso no fue fácil dar ese enorme salto para atravesar el Océano Atlántico y aterrizar en esta frontera.

“Aitor García es un chaval muy familiar, muy amigo de sus amigos, muy cercano con su familia. El venirme aquí la verdad que me ha costado mucho porque es un paso muy grande el venirme de España hasta acá y dejar a la familia, para mí ha sido una decisión difícil”, compartió García en entrevista para El Diario.

–Cuando tomaste la decisión de jugar con Bravos, ¿qué te dijo tu familia?

“Al principio es complicado porque nunca había salido de España, y venirme al otro lado… mira que tenía ofertas de fuera más cerca, pero me sedujo, me gustó, había tenido gente en el vestuario de México que me habían hablado muy bien y me gustaba, y al final en España lo que suena de México, como en todos lados, siempre sale lo malo, nunca sale lo bueno, y encima si buscas Juárez pues más todavía, pero todo lo contrario”.

El jugador ibérico comentó que además de Bravos tenía otra opción en el futbol mexicano y sus padres querían que tomara esa otra, pero él les hizo ver que era en Juárez donde podría encajar mejor.

“Yo tengo aquí a mi mujer, a mi hijo, se quedaron un poco más en España y vinieron hace como un mes, pero bueno, al final esto es una unión, somos un equipo, mi familia y yo somos un equipo, allá donde yo vaya ellos vienen conmigo, mi mujer y mi hijo en este caso, y mis padres y toda mi familia me apoyan, al final la última decisión la tengo que tomar yo y creo que ésta fue la mejor decisión que pude tomar”.

–Eres uno de los jugadores que ha caído con el pie derecho en Bravos, ¿cómo tomas eso?

“Muy bien, con mucha normalidad, yo soy uno más en el equipo, hay gente con mucho nombre en el equipo, entonces al final aquí somos uno más, desde el más joven que tiene 18 años hasta Talavera, que es el capitán y el que más edad tiene, aquí somos todos un equipo, somos todos una familia y aquí nadie somos más que nadie, aquí vamos todos a una y ya está”.

–Muchos dicen que Bravos es el equipo sorpresa del torneo, ¿para ti también es sorpresa lo que han hecho hasta ahora?

“A mí desde el primer día que me llamó Diego Mejía fue lo que me dijeron, que iban a hacer un proyecto muy ambicioso, que había entrado Andrés Fassi, y bueno, al final, Andrés Fassi tiene nombre en el futbol de México, en Argentina. Me dijeron que iban a hacer un equipo prácticamente nuevo, que querían traer gente joven, con ganas, y al final eso es lo que han hecho, han traído gente joven con ganas de querer asentarse en el futbol profesional y eso es lo que nos está dando la vida, la mezcla de la gente joven con la gente veterana que todavía tiene esa ilusión de hacer cosas grandes con Juárez”.

Finalmente, Aitor García, quien en su juventud practicó también el atletismo, pide a la afición que siga ilusionada igual que como lo están los jugadores.

“Porque creo que las cosas las estamos haciendo bien, el cuerpo técnico, el club, nosotros, creo que estamos haciendo las cosas bastante bien. Entonces yo lo único que les digo es que vengan al estadio cada vez que juguemos aquí, que nos animen, que nosotros nos vamos a dejar todo para seguir ahí donde estamos ahora y ojalá a soñar, por qué no, con un posible playoffs y pelear por el campeonato”.

Conózcalo

Nombre: Aitor García Flores

Fecha de nac.: 25 de marzo de 1994

Lugar de nac.: Gibraleón, España

Edad: 29 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 69 kg

Numeralia

7

Juegos jugados

3

Goles

579

Minutos jugados