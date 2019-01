A salir de la mala racha

Por segunda ocasión en la temporada los Coyotes de El Paso enfrentarán al peor equipo de la Major Arena Soccer League (MASL) y lo harán esta noche en el Coliseo de la avenida Paisano, en lo que, al menos en el papel, se presenta como una buena oportunidad para que los paseños regresen a la senda del triunfo.

Los Coyotes llegan a este juego luego de haber perdido en los últimos segundos con los Sidekicks de Dallas, 10-9, el sábado anterior. De esa manera, los aulladores tienen una marca de dos victorias y seis derrotas, para un porcentaje de .250, con 55 goles a favor y 68 en contra.

El Express fue goleado el domingo anterior por los Sockers de San Diego, 12-4, y de esa manera sumaron su décima derrota por cero victorias.

El goleador juarense Hugo Puentes, destacó la importancia que tiene para ellos el apoyo de la afición fronteriza en las gradas del Coliseo.

“Claro que sí, la afición juega gran partido aquí, así es que para decirles que ya vieron, la gente que vino, y la que no ha venido y ve los partidos por YouTube, que sigan viniendo a apoyar el talento local y no se van a decepcionar, yo creo que a pesar de la derrota la mayoría de la gente se fue contenta porque lo dejamos todo en la cancha y así son todos los partidos y es un ambiente totalmente familiar, para los niños, yo creo que si vienen no se van a arrepentir”, dijo Puentes.

“En lo personal me siento bien, en lo grupal muchos errores, desatenciones, pero en lo personal me siento bien, tranquilo y a seguir trabajando, no hay más”, comentó el portero Eduardo ‘Loco’ Arévalo, en relación a la derrota de la semana pasada.