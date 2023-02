A retomar el trote

Por segunda ocasión consecutiva las Bravas de Juárez jugarán en la Perla Tapatía, pero en esta ocasión para enfrentar a las Rojinegras del Atlas hoy por la noche en el Estadio Jalisco en partido correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2023 de la Liga MX, que dará inicio a las 6:05 pm.

Las chicas fronterizas dirigidas por la entrenadora española Milagros ‘Mila’ Martínez llegan a este encuentro después de haber sufrido su primera derrota del torneo el lunes pasado a manos de las Chivas del Guadalajara en el Estadio Akron.

Sumiko Gutiérrez, defensa de las Bravas, considera que no dieron un buen primer tiempo contra las rojiblancas y eso afectó en el resultado final.

“Obviamente nadie se viene contento con una derrota, obviamente queríamos ganar, pero a pesar de eso creo que el primer tiempo no fue el mejor, no dimos un muy buen primer tiempo, que fue lo que nos afectó. En el segundo tiempo mejoramos, pero no nos alcanzó”, declaró Gutiérrez.

“Al final de cuentas de las derrotas también se tiene que aprender. Todo pasa por algo, siempre lo he dicho, nos toca trabajar en esos pequeños errores y darle vuelta a la página lo más pronto posible porque tenemos el compromiso ya en puerta. Ya lo dejamos pasar, sabemos en qué nos equivocamos, estamos trabajando en ello y nos toca ya nada más pensar en Atlas”, agregó la zaguera de las Bravas.

En su opinión, contra el Atlas es importante que salgan concentradas desde el silbatazo inicial para que puedan dar un buen primer tiempo.

“Obviamente sabemos que tenemos que salir concentradas desde el minuto uno. Te repito que creo que el primer tiempo en todos estos compromisos que hemos tenido no ha sido el mejor, entonces tenemos que salir concentradas desde el minuto uno y seguir haciendo lo que veníamos haciendo bien. Esos errores se trabajaron estos pequeños días que tuvimos para trabajarlo y seguir con la mentalidad que tenemos de que queremos ser un equipo que va a trascender en esta temporada”.

Finalmente, la jugadora de 34 años de edad y oriunda de la Ciudad de México dijo que todas en las Bravas están muy tranquilas porque el equipo está por competirle a los ocho primeros de la tabla, además de que mantienen claro su objetivo de este torneo, que es calificar a su primera liguilla.

Para hoy

Atlas vs Bravas

Jornada 5

Liga MX Femenil, Clausura 2023

Hora: 6:05 pm

Estadio Jalisco

TV: FOX Sports

En el Clausura 2023

Atlas

Juegos Jugados 4

Ganados 2

Empatados 0

Perdidos 2

Goles a favor 7

Goles en contra 12

Puntos 6

Bravas

Juegos Jugados 4

Ganados 3

Empatados 0

Perdidos 1

Goles a favor 11

Goles en contra 2

Puntos 9