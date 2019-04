A reiniciar

Raleigh, N.C.- El Final Four será una exhibición de sólidas defensas, un poderoso equipo que no ha perdido en cinco semanas y un entrenador que es miembro del Salón de la Fama.

Virginia, Michigan State, Texas Tech y Auburn se ganaron el derecho de viajar a Minneapolis para la semifinal nacional que se efectuará este fin de semana, proviniendo de regiones que están llenas de grandes sembrados.

Los Cavaliers son el último primer sembrado en participar, mientras que los Spartans, Red Raiders y Tigers complementan los demás primeros sembrados en las rondas regionales.

Este es un vistazo a cada equipo:



Virginia

Los Cavaliers han estado entre los mejores seis equipos de los 25 Mejores de The Associated Press durante todo el año, ya que ganaron una parte del título de la temporada regular de la Conferencia de la Costa del Atlántico.



Por qué podrían ganar:

Su defensa puede poner a prueba hasta las mejores ofensivas al cercar el área pintada y evitar cualquier penetración.

Aunque tienen una ofensiva que está controlada por el reloj, los Cavaliers son más eficientes, han logrado 123 puntos por cada 100 posesiones, de acuerdo a KenPom, en cuanto a las posesiones limitadas que cuando estaban bajo la dirección de Tony Bennett.

Los jugadores veteranos como Kyle Guy y Ty Jerome, o Mamadi Diakite, que al juzgar por la canasta que forzó el tiempo extra en la Élite de los Ocho en contra de Purdue, pueden encestar tiros difíciles para un equipo que finalmente logró un exitoso Final Four.



Por qué no ganarían:

Si los Cavaliers tienen problemas en las paradas, aumentará la presión sobre una ofensiva que tiene tendencia a las sequías, aún en la mejor de las noches.

El sábado lograron encestar los tiros suficientes para poder sobrevivir a Carsen Edwards de Purdue al anotar 42 puntos.

Sin embargo, en la derrota que tuvo Virginia ante Florida State en el Torneo de la Conferencia de la Costa del Atlántico, los Cavaliers pasaron seis minutos de la segunda mitad sin encestar y no pudieron avanzar en el marcador mientras que los Seminoles, que son buenos anotadores, tomaron control del partido.



Michigan State

Los Spartans, que son el segundo sembrado de la NCAA después de haber ganado el Torneo Big Ten, lograron vencer a Duke, que es el primer sembrado, en una tensa final regional.



Por qué podrían ganar:

Los Spartans tienen la confianza de los veteranos al ganar 14 de 15 partidos y unirse a Virginia en los Mejores 10 en cuanto a la tabla de posiciones de eficiencia ofensiva y defensiva de KenPom.

Cassius Winston, quien fue nombrado el Jugador del Año de la Big Ten, es un gran líder, anotó 20 puntos y aportó 10 asistencias en contra de Duke, y se complementó internamente con Nick Ward y Xavier Tillman, quien anotó 19 puntos en contra de Duke.

Michigan State también tiene una ventaja con la experiencia desde la lateral del campo.

Éste es el octavo Final Four de Tom Izzo, miembro del Salón de la Fama, comparado con los otros tres entrenadores que harán su debut.



Por qué no podrían ganar:

Aunque los Spartans cuidaron el balón en los partidos regionales, ocupan unos de los peores lugares del país en cuanto a la pérdida de la posesión del balón en esta temporada.

Michigan State no está jugando particularmente con mucha profundidad después de varias lesiones, lo más notable fue perder al guardia Joshua Langford, quien se lesionó un pie y estará fuera el resto de la temporada.

Ward aún tiene que lograr cifras de dos dígitos desde que regresó de una ausencia de cinco partidos tras haberse lesionado una mano.



Texas Tech

Los Red Raiders lograron avanzar, de no ocupar ninguna posición durante la pre-temporada, hasta llegar a su primer Final Four como tercer sembrado.



Por qué podrían ganar:

Sencillamente, por su defensa y por Jarrett Culver.

Los Red Raiders, que han ganado 13 de 14 partidos, encabezaron la tabla de posiciones de KenPom en cuanto a la eficiencia defensiva, permitieron 84.1 puntos por cada 100 posesiones.

Fueron dominantes contra Northern Kentucky, Buffalo y Michigan en el torneo, luego detuvieron a Gonzaga, que es el primer sembrado –y mantuvieron a raya a su ofensiva, que está en primer lugar según KenPom.

Texas Tech está permitiendo el 37 por ciento de tiros y ha promediado casi 17 puntos derivados de robos del balón en el torneo.

Mientras que Culver, quien mide 6’6 pies de estatura y cursa el segundo año universitario y fue elegido como el Jugador del Año de la Big 12, está promediando 21.5 puntos y 6.8 rebotes en el torneo, excediendo sus promedios de la temporada.



Por qué no podrían ganar:

Las defensas de sus contrincantes van a enfocarse en Culver, quien llevará una gran carga, ya que ha encestado 176 canastas más y 93 tiros libres más que sus compañeros de equipo.

Los Red Raiders no son muy buenos en los tableros.

Mayormente han navegado alrededor del problema después haber sido superados en rebotes en casi la mitad de sus partidos, en 17 de 36, aunque el problema surgió en cinco de seis derrotas.



Auburn

Los Tigers han tenido una difícil trayectoria, desde ocupar el séptimo lugar a nivel nacional en diciembre a no ocupar ningún rango y ahora lograron participar en su primer Final Four.

También han tenido problemas significativos fuera de la cancha, incluyendo un caso federal de corrupción, que dio lugar a una declaración de culpabilidad del exasistente Chuck Person y la suspensión del asistente Ira Brown en medio de alegatos de que estaba involucrado en un caso de soborno durante el tiempo que pasó en Pennsylvania.



Por qué podrían ganar:

Los Tigers son el quinto sembrado y están jugando con mucha confianza después de 12 victorias consecutivas, incluyendo dos veces contra Tennessee, Kansas, Carolina del Norte y Kentucky.

También pueden encestar tiros de 3 puntos con la ayuda de Bryce Brown, quien ha logrado 16 puntos y Jared Harder con 15.4.

A los Tigers se les facilita acosar a sus contrincantes para que cometan errores, habiendo logrado una ventaja de 33-14 en puntos derivados de robos de balón en dos victorias regionales.



Por qué no podrían ganar:

Se inclinan por los tiros de 3 puntos, habiéndole ganado fácilmente a Kansas y UNC después de venir de una eficiencia difícil de sostener, al encestar 30 de 67, o sea el 44.8 por ciento de sus tiros, eso podría hacerlos particularmente vulnerables en los partidos.

Auburn también recibió un gran golpe con la pérdida de Chuma Okeke, quien estudia el segundo año universitario y ha acumulado 12 puntos y 6.8 rebotes, debido a una lesión grave en la rodilla.

El domingo, Okeke los estuvo apoyando desde la banca en el partido contra Kentucky.

Su producción será difícil de reemplazar.